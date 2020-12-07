Коронавирус в Башкирии на 7 декабря: обновился рекорд по числу заразившихся, два человека скончались

За прошедшие сутки с выздоровлением выписались всего 18 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в регионе. За последние сутки число заболевших увеличилось на 146 человек – новый рекорд по количеству заражений. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 15 121 случай заражения.

Известно также и о числе выздоровевших – 12 415 человек, из них 18 вылечились за последние сутки. В больницах Башкирии остаются 596 человек, а на амбулаторном лечении под присмотром врачей 2020 пациентов. Минздрав Башкирии сообщил также и о двух жертвах ковида, скончавшихся за последние сутки. Общее количество умерших от коронавируса жителей республики достигло 90 человек.

Фото: Яндекс

89-й жертвой болезни стал 77-летний житель Уфы, у которого обнаружили сопутствующие заболевания: атеросклероз, кардиосклероз, хронический пиелонефрит, бронхит.

90-й пациент, скончавшийся от коронавируса – 68-летний мужчина из Уфы. У него были сопутствующие заболевания в виде ХОБЛ, буллезная инфезема, хроническая венозная недостаточность, варикозное расширение вен.

Что касается внебольничной пневмонии, то за прошедшие сутки такой диагноз поставили 389 пациентам. Выписались с полным выздоровлением после пневмонии 396 человек.