«Сил и терпения родным и близким»: в сети скорбят по троим подросткам, погибшим в Башкирии после столкновения с лошадьми

Обстоятельства жуткой аварии выясняют сотрудники дорожной полиции

Произошедшее накануне жуткое ДТП на сельской дороге в Абзелиловском районе Башкирии всколыхнуло местные сообщества в социальных сетях. В ночь на воскресенье, 6 декабря, около деревни Атавды 16-летний водитель без прав за рулем Daewoo Nexia сбил вышедших на дорогу лошадь с жеребенком. От удара машина вылетела с сельской дороги в кювет.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, на месте аварии от полученных травм скончался сам водитель и его 15-летняя пассажирка. Еще один пассажир, 16-летний парень, скончался в карете скорой помощи. Двух 16-летний девочек, которые также находились в салоне автомобиля, срочно доставили в больницу в Белорецке. Их состояние оценивается как тяжелое.

За рулем машины находился 16-летний Денис (в центре)

Как стало известно «Комсомолке», за рулем машины в тот вечер находился житель деревни Аскарово Денис (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены – ред.). На месте аварии скончалась его 15-летняя знакомая из другого села Луиза, а в машине скорой помощи товарищ Вильдан. Последний проживал в той самой деревне Атавды, неподалеку от которой и прозошла трагедия. 16-летние девушки Гульназ и Даша сейчас находятся в больнице.

15-летний Вильдан скончался в карете скорой помощи

В социальных сетях жители Абзелиловского района негодуют на безнадзорных лошадей, которые периодически выскакивают на дорогу. Как известно, традиция отправлять лошадей на вольный выпас зимой существует не одно столетие. Однако сейчас, когда количество автомобилей на дорогах растет день ото дня, тебеневка стала опасной. Это признал и глава района Ильдар Нафиков.

15-летняя Луиза также погибла на месте аварии

- Одной из причин гибели подростков стали бесхозные лошади на дороге. Уже два года наша команда борется с этой напастью. Что красиво для туристов - то опасно для нас. Сегодня мы используем все возможные и невозможные меры для того, чтобы лошадей на дорогах не было, - написал в своих социальных сетях глава Абзелиловского района Башкирии.

Он также посетовал на то, что несовершенство законодательства и слишком маленькие штрафы не позволяют принимать эффективные меры по борьбе с бесконтрольной тебеневкой.

- Сегодня случилось то, чего мы боялись. Печальный счёт в этой истории открылся против нас всех. Безответственное поведение владельцев лошадей привело к страшным последствиям. Родителям и близким погибших ребят выражаю искренние соболезнования, - написал Ильдар Нафиков.

16-летнюю Гульназ доставили в Белорецкую ЦРБ

К соболезнованиям присоединились и сотни простых жителей района.

- Сил и терпения родным и близким пережить это страшное горе . Выражаем свои соболезнования. Очень жаль, что такой ценой обходится принятие важных решений для безопасности на дорогах. Каково теперь родителям этих детей, как это пережить, - пишет одна из жителей района в комментариях к посту Ильдара Нафикова.

За жизнь 16-летней Даши борются врачи

Как сообщили в МЧС по Башкирии, родителям погибших и пострадавшим сейчас оказывают помощь психологи.