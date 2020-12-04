В уфимский отдел полиции подбросили диск с видео, на котором школьники надругались над своим приятелем

В Уфе задержали трех школьников-извращенцев, которых заподозрили в групповом сексуальном насилии над пятиклассником.

Все началось с того, что накануне неизвестные лица подбросили на крыльцо отдела полиции в микрорайоне Зеленая роща странный диск. Открыв его, оперативники ахнули: на видео трое малолетних подростков надругались над другим ребенком, смеясь и цинично обсуждая происходящее. Все происходило на лестничной площадке в подъезде, причем совершенно непонятно было – день это или вечер, и почему на плач ребенка не вышел никто из взрослых.

Вычислить личности юных извергов не составило труда, и уже через несколько часов всю троицу, вместе с родителями, доставили в отделение полиции для дачи показаний. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в надругательстве над ребенком участвовали ученики из местных школ – восьмиклассник Артем С., семиклассник Денис А и пятиклассник Дамир Д. (все имена несовершеннолетних изменены – Ред.). Жертвой малолетней шпаны стал ученик пятого класса той же школы, где учится один из его мучителей.

Какая участь теперь ожидает подростков – пока доподлинно неизвестно. Уголовная статья серьезная – насильственные действия сексуального характера в отношении лица, недостигшего 14 лет. Беда в том, что сами «насильники» - то же дети, которым также нет даже 14-ти. Сейчас их судьбу будут решать следователи.

Официального комментария от правоохранительных органов пока получить не удалось.

КОМПЕТЕНТНО

Комментирует адвокат Роман Петров

- Поскольку подросткам нет еще 14-лет, уголовное дело в отношении них возбудить нельзя. Им грозит постановка на учет несовершеннолетних. А вот их родителям грозит не только штраф и привлечение к административной ответственности. Их могут привлечь и к уголовной ответственности по статье 156 УК РФ за или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следственный комитет должен проверить родителей этих подростков – как так вышло, что их дети вытворяют такие вещи. Также необходимо проверить школу, где учились эти подростки. В свою очередь родители пострадавшего ребенка имеют полное право требовать с родителей обидчиков полное возмещение морального и физического ущерба, - объясняет Роман Петров.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.