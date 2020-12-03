Необыкновенная история уфимки, которая переехала в Эквадор и нашла там любовь всей жизни

Сейчас влюбленные живут в Уфе и воспитывают дочь. Фото: Альфия Батанова

О жизни 34-летней уфимки Альфии Батановой можно писать любовный женский роман. Или снимать фильм – столько страсти, непредсказуемых поворотов судьбы и приключений в ней было. Еще в молодости девушка решила круто изменить свою жизнь – сменить профессию, переехать в другую страну, встретить там свою любовь, а потом вместе вернуться в Россию.

Как танцы сближают людей, как полюбить человека другой национальности и цвета кожи, как быть счастливой в стране, где практически никто не говорит по-русски - Альфия поделилась в откровенной беседе с «Комсомолкой».

ЗАОЧНО ВЛЮБИЛАСЬ В ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ

По образованию Альфия экономист, но цифры, отчеты, доклады никогда не привлекали творческую девушку, поэтому уже 10 лет уфимка преподает испанский язык, а последние 3 года помогает освоить русский язык иностранцам.

- Когда я только сама начала изучать испанский, в Уфе я познакомилась с ребятами из Латинской Америки. Мы вместе ходили на вечеринки, танцевали, они много рассказывали мне про теплое побережье, страстные танцы, необыкновенный национальный колорит. Поэтому я решила, что очень хочу познакомиться с этой увлекательной культурой поближе, а заодно и поупражняться в практике испанского языка, поэтому было решено – еду в Латинскую Америку, - вспоминает Альфия.

Фото: Альфия Батанова

В 2010 году девушка сначала отправилась в Колумбию, а через месяц перебралась в Эквадор, где задержалась на два года. Работала в русскоязычной компании помощником руководителя и переводчиком, потом вернулась в Уфу, а когда контракт закончился, поняла, что скучает по Эквадору, по особой атмосфере вечного праздника, и решила вернуться.

- Я с детства увлекаюсь танцами, а уж латиноамериканские танцы – моя страсть. К сожалению, в мой первый приезд было не до этого – работа, обустройство на новом месте, поиск жилья. А вот когда я вернулась в Эквадор во второй раз, то сразу решила записаться в школу танцев. Там я впервые и увидела Кевина, - вспоминает Альфия.

«ТАНЕЦ – ЭТО СТРАСТЬ!»

Романтические чувства между молодыми людьми вспыхнули далеко не сразу. Кевин был учителем танцев, а Альфия преподавала русский язык на факультете дополнительного образования в местном университете.

- Мы с ним очень долгое время были на уровне «ученица – преподаватель». Когда у меня стало получаться с танцами, Кевин начал приглашать меня на выступления, мастер-классы. Так получилось, что мы все больше и больше времени проводили вместе. В итоге нам даже общие друзья стали говорить - вы такая чудесная пара, не может быть, что между вами ничего нет, наверное, вы встречаетесь тайно? И тогда мы посмотрели друг на друга совсем иначе, а дружба переросла в любовь. К тому же, латинские танцы – это же страсть! Когда твой партнер крепко прижимает тебя к себе, ты чувствуешь тепло его кожи, блеск его глаз, между вами вспыхивает притяжение, - признается Альфия.

«РОДИТЕЛИ БЫЛИ ГОТОВЫ К ТАКОМУ МОЕМУ ВЫБОРУ»

А через год Альфия и Кевин узнали, что скоро станут родителями. Конечно, сначала было и удивление, и волнение, что события развиваются так стремительно, но оба были безумно счастливы, что теперь у них будет настоящая семья. После долгих разговоров, девушка приняла решение вернуться в Уфу, а через какое-то время к ней должен был присоединиться и Кевин, которому предстояло разобраться с документами.

- Я решила вернуться в Уфу, чтобы в такой ответственный момент быть рядом с родителями, чтобы роды проходили в клинике, где говорят по-русски, хотела просто оказаться дома. Год и 9 месяцев назад на свет появилась наша очаровательная крошка – Аэлита, а вскоре к нам приехал и наш любимый папочка, - улыбается Альфия. – Мы не женаты пока официально, но как только закончим с оформлением документов, сразу сыграем свадьбу.

У супругов родилась очаровательная дочь Аэлита. Фото: Альфия Батанова

Особенно благодарны молодые влюбленные своим родителям, которые поддержали и благословили их в тот непростой момент.

- У Кевина очень современная мама, которая сразу сказала, что мы просто созданы друг для друга. Для моих родных мой выбор тоже не стал неожиданностью, поскольку у нас доверительные отношения, они знали, как я восторгаюсь Эквадором, и были готовы к тому, что и спутника жизни я тоже выберу себе именно там. Мои друзья также восприняли новость совершенно спокойно. Кроме того, из-за пандемии мы сейчас общаемся только с нашими новыми общими друзьями – мои ученики, с которыми я занимаюсь испанским, а также ученики Кевина из школы танцев.

САМОЕ СЛОЖНОЕ ИСПЫТАНИЕ - РУССКИЙ ЯЗЫК И СУРОВЫЕ ЗИМЫ

Переезд Кевина в Россию стал отдельным испытанием для влюбленных. Во-первых, парень практически не знал русского языка – а это главная головная боль для всех иностранцев в России.

- Я же преподаватель русского языка для иностранцев, поэтому мы выучили несколько простых фраз, чтобы Кевин, приземлившись в аэропорту, хотя бы смог прочитать, где он находится. Конечно, русский язык настолько сложный, что выучить его за короткий промежуток времени практически нереально. Первое время мне даже приходилось вместе с Кевином работать в школе танцев (да-да, в Уфе эквадорец также посвятил себя преподаванию танцев) – и ассистентом, и переводчиком. Сейчас все гораздо лучше, и мой мужчина уже довольно сносно изъясняется по-русски, хотя дома между собой мы в основном общаемся на испанском языке, - признается Альфия.

Вторым потрясением для теплолюбивого эквадорца, который вырос на тихоокеанском побережье, стали суровые башкирские зимы с морозами под минус 30, пронзительные ледяные ветра и затяжные дожди. Ну и, конечно, знакомство с местной кухней, которое поначалу не очень задалось.

- Иногда Кевин шутит, что гораздо больше скучает по национальной кухне, чем по родным. Конечно, у нас не найти многих фруктов и овощей, которые привыкли есть в Эквадоре – либо заоблачная цена, либо недозревшие, а то и вовсе испорченные. Он скучает по специям, которые придают латиноамериканской кухне неповторимый вкус, а наша еда поначалу кажется немного пресной. Конечно, я часто стараюсь побаловать любимого национальной кухней. К тому же, Кевину очень полюбился плов, пирожки, беляши и другая выпечка. А в целом, мы оба предпочитаем простую и здоровую пищу, и к этому же приучаем нашу дочь с детства, - говорит Альфия.

Альфия и Кевин обожают путешествовать. Фото: Альфия Батанова

Зато большое впечатление на эквадорца произвел сам город с его уникальной архитектурой, зелеными парками и аллеями, а главное – его жители, которые оказались очень гостеприимными и дружелюбными. Альфия признается, что когда они с семьей выходят на прогулку, то, конечно же, на них все обращают внимание – но это добрый, здоровый интерес, а не желание подколоть или обидеть.

«ЛЮБОВЬ НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ»

Сейчас постепенно жизнь молодой пары уже вошла в привычное русло: Альфия продолжает преподавать испанский язык, а Кевин поступил в БГПУ и мечтает в будущем заниматься гостиничным бизнесом, а пока продолжает обучать страстным латиноамериканским танцам всех желающих уфимцев. Молодая пара мечтает о том, как подрастет их дочь, чтобы всем вместе отправиться в Эквадор, познакомить Аэлиту с многочисленной родней, показать ей всю красоту и колорит этой необычной страны.

- Любовь не имеет границ, даже если вы совсем разные – по национальности, цвету кожи, возрасту, это совершенно не имеет значения. Главное, чтобы у вас были общие интересы, чтобы вам было хорошо и комфортно вместе. Если есть чувства, остальное все обязательно сложится, - признается Альфия.