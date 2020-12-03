Пережить позор и теперь выглядеть на 15 лет моложе: уфимка о том, как сумела сбросить 56 кг

Уфимка признается, что тогда пережила настоящий позор и готова была себя ненавидеть за то, что довела себя до такого состояния.

Пять лет назад Альфия Валишина весила больше 120 килограммов. Лишний вес она набрала после рождения двоих детей. Женщина перестала влезать даже в самые большие размеры, а окружающие твердили: «Да не надо худеть, у тебя, может, кость широкая!». Что бы было, если Альфия их тогда послушала? Наверно, она осталась при таком же весе или набрала еще больше. Но женщина не повелась и решила изменить свою жизнь и похудеть. Сейчас Альфия – любящая мать и жена, успешная бизнес-леди, создатель марафонов стройного тела и просто красавица. Про свой путь создания красивого тела и трудности она рассказала «КП-Уфа».

НИКОГДА НЕ БЫЛА ТОЛСТОЙ, НО ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

Альфия никогда не была толстой, но и худышкой ее было не назвать – в школе и университете она носила 44, 46-ой размеры одежды и была довольна собой. Но после родов и беременности килограммы налипали сами по себе.

- Знаете, когда ты весишь больше ста килограммов, твой вес просто растет, даже если ты не кушаешь много! У меня был обычный рацион, ела я немного, но каждое утро на весах плюс два-три килограмма. Жир буквально налипал! – вспоминает Альфия. – Мне казалось, что набираю вес даже когда просто нюхаю еду.

Переломным моментом в жизни Альфии стало то, что однажды женщина нагнулась, чтобы завязать шнурки, а встать не смогла! Да не то, чтобы встать, она даже не удержалась на ногах и упала.

- После падения у меня болела нога постоянно, и я обратилась к врачу. Оказалось, что под тяжестью моего веса сломалось колено! – вспоминает Альфия с ужасом те неприятные времена.

Уфимка признается, что тогда пережила настоящий позор и готова была себя ненавидеть за то, что довела себя до такого состояния.

С лишним весом Альфия выглядела на 50 лет

- Пережив несколько минут личного позора и унижения, я начала искать быстрые способы избавиться от ненавистной подушки безопасности на животе, от галифе на бедрах, от огромных щек и покатых плеч. Ситуация казалось мне абсолютно безвыходной. Ну как же избавиться от этих жировых наростов? Это же навсегда! – думала Альфия тогда.

В этот же день она начала искать пути решения проблемы – быстрые диеты, коктейльчики. Альфия хотела попробовать все способы сбросить вес, который стал уже тяжелой ношей.

ДИЕТЫ И КОКТЕЙЛИ – МИМО

Знаний никаких не было. Что делать, чем питаться – одному Богу известно. Окей, гугл, назови мне эффективную диету. Пожалуйста – гречка и кефир. Весь рацион.

- Посидела я на гречке с кефиром, худела даже немного, но килограммы возвращались обратно, - говорит Альфия. – Это не мое. Идем дальше, пробуем другой метод. Помнится, как-то слышала про коктейли похудения, может они сработают?

Не сработали. Что там дальше? А! Таблетки из аптеки, которые снижают аппетит! Реклама у них интересная – препараты помогают снизить вес за считанные дни. Вот и Альфия купилась на маркетинговый ход. Но и они не помогли.

- Одна подруга заботливо присылала ссылки на пластические операции, другая весело зазывала на фитнес. Ну что ж, фитнес так фитнес. Под нож всегда успею лечь, - сказала Альфия и купила карту в фитнес.

Вот с этого момента и началась настоящая трансформация.

СМОТРЮ, ЧТО В ТАРЕЛКЕ, ЗАНИМАЮСЬ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Попахать в спортзале с тренером пришлось знатно – иногда Альфию можно было встретить и пять, и шесть раз в неделю в фитнес-клубе! Уфимка работала на результат и уверенно шла к своей цели. Все получалось, вес уходил, и Альфия стройнела на глазах.

- Встреча с моим тренером – это подарок Вселенной. Тогда, в феврале, 5 лет назад мы с ним встретились, с тех пор и не расставались, - говорит Альфия. – Два года работали над избавлением от лишнего веса, теперь же – тренировки уже стали образом жизни, и каждую неделю я хожу в спортзал на тренировки, чтобы тело стало еще более красивым и рельефным. – Было тяжело. Было непросто. Но я ни разу не захотела бросить то, что начала. Поставила цель – дошла до нее.

«Резать» кожу Альфие не пришлось – при потере лишних килограммов, чтобы кожа оставалась в тонусе, ее спасли скрабы и обертывания, массаж сухой щеткой и сеансы у массажиста.

Теперь спорт - образ жизни Альфии

ВЫГЛЯЖУ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В СВОИ 25

Альфия рассказывает, что сейчас, в свои 40 лет, она выглядит намного лучше, чем в свои 25!

- Даже тогда, 15 лет назад, у меня не было такой фигуры как сейчас. Я чувствую себя красивой, желанной, я уверена в себе, чувствую легкость в теле, - говорит Альфия. – Каждый день слышу комплименты.

Помимо того, что Альфия изменила свою жизнь к лучшему, сейчас она меняет в лучшую сторону жизни других. Альфия – создатель онлайн-марафона похудения, который прошли несколько сотен девушек. Она помогает женщинам, которые хотят похудеть, но не знают, как это сделать.

- Результаты на марафоне, конечно, потрясающие, - говорит Альфия. – Мои подопечные видят свои крутые изменения и приходят на марафон снова и снова, чтобы быть еще лучше.

Помимо марафона Альфия занимается бизнесом, ведет блог в Инстаграме, является кандидатом исторических наук. Главные роли Альфии, конечно, это жена и мама.

Она с удовольствием ходит на фотосессии, потому что чувствует себя уверенной

- Бывает, что в сутках мне не хватает 24 часов. Каждая моя минута можно сказать расписана. Я и за домом слежу, и за фигурой, и карьеру строю. Каждый день я готовлю дома разную еду – мужу и детям одно, себе другое. Я выбираю только правильное питание, приходится питаться отдельно, - говорит Альфия.

Кстати, супруг Альфии Марат, с которым она вместе уже 15 лет, любил и принимал свою супругу любой. Но результатам ее он все же безумно рад.

Уфимка советует тем, кто хочет похудеть, начать заниматься спортом, пить много чистой воды, добавить активность – тренировки дома или в зале. Только так, с ее слов, можно добиться успеха.