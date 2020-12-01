Коронавирус в Башкирии на 1 декабря 2020 года: республика готовится к массовой вакцинации от коронавируса

: Первыми вакцину от коронавируса должны получить медицинские работники Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Башкирии и публиковать последние новости. Медики продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Так, на последний день осени 2020 года количество заболевших COVID-19 в республике достигло 14264 человека. В том числе, за прошедшие сутки ковид выявили еще у 138 пациентов. По оперативным данным регионального министерства здравоохранения сейчас в больницах находятся 537 человек, из которых 38 в тяжелом состоянии.

- Большинство заболевших коронавирусной инфекцией (48 процентов) – это лица в возрасте от 26 до 55 лет, - пояснил в своем докладе на оперативном совещании глава Минздрава Башкирии Максим Забелин. По его словам, на данный момент в республике имеется запас коечного фонда, загруженность которого составляет не выше 74 процентов.

- Число выписанных пациентов достигает почти 84 процента от общего числа заболевших. За последние сутки с выздоровлением выписаны 32 человека, - заявил Максим Забелин. - На стационарном лечении находятся 1723 пациента с коронавирусом - они переносят заболевание в легкой форме.

Тем временем, число жертв ковида в Башкирии достигло 82 человек.

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«ДИСТАНЦИОНКУ» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРОДЛЯЮТ

Также на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров объявил, что дистанционное обучение для некоторых школьников сохранится. Ученики 6-10 классов будут учиться дистанционно до 6 декабря. Но, как подчеркнул Хабиров, не во всех районах республики. В 23 муниципалитетах, где эпидемиологическая обстановка не такая сложная, школы все-таки примут всех учеников. В список вошли следующие районы: Абзелиловский, Архангельский, Баймакский, Белокатайский, Белорецкий, Благоварский, Буздякский, Бурзянский, Гафурийский, Дуванский, Зилаирский, Иглинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский, Учалинский, Хайбуллинский и Чекмагушевский районы, а также Сибай и Межгорье.

Также глава региона объявил, что к концу года дистанционное обучение можно будет полностью отменить.

- К концу недели мы примем решение, что мы делаем дальше. Если ситуация будет продолжаться в таком темпе, и мы не будем видеть ухудшения, то детей перед новым годом всех должны мы в школу отправить. Уже устали и дети, и учителя заниматься дистанционно, - подчеркнул Радий Хабиров.

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОВИДА

На том же заседании правительства глава региона заявил, что в Башкирии началась подготовка к массовой вакцинации от коронавируса. Как известно, первыми по желанию начнут прививать врачей, учителей и преподавателей вузов.

- Нам Минздрав России обещает, что в ближайшее время вакцина начнет поступать. Объемы пока не понятны, но это уже не единицы и не десятки, а тысячи доз. Поэтому мы сможем вакцинировать тех, кто на переднем крае находится. Небольшое количество вакцин, которые мы здесь использовали, показали свою эффективность, и люди действительно не болеют, - подчеркнул глава Башкирии.

Кроме того, Радий Хабиров напомнил медикам, что задачу по вакцинации 60% населения Башкирии от гриппа никто не отменял.

ШТРАФОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

На оперативном совещании подняли и вопрос о штрафах за нарушение антиковидных правил. Как заявил глава Башкирии, количество протоколов о нарушениях за последнее время значительно возросло. Напомним, штрафные санкции ожидают всех, кто не надевает защитные маски в общественных местах и транспорте и при этом отказывается делать это по требованию кондукторов или стражей порядка.

- Мы фиксируем, что наши правоохранители начали работать более энергично. Уже более трехсот протоколов выносится в день. И это число растет. С одной стороны, это говорит о повышении эффективности [работы органов правопорядка], с другой - что не все до конца эту ситуацию уяснили. Я приношу свои извинения, но здесь мы будем действовать в рамках закона. И те, кто нарушает санитарные правила, будут штрафоваться и наказываться. Если они себя не берегут, пусть поберегут других, - отметил Хабиров.

НОВЫЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Власти Башкирии в очередной раз анонсировали открытие антиковидного госпиталя в Стерлитамаке. Как отметил глава республики Радий Хабиров в своих социальных сетях, инфекционный центр планируют открыть 7 декабря 2020 года.

- Для нас это уже второй опыт строительства таких объектов, а для России - третий. На днях ждем делегацию из Ульяновской области, там тоже хотят построить такой госпиталь. Проектное решение получилось удачным. И, конечно, низкий поклон строителям - всё сделали очень вовремя и организованно, - подчеркнул Хабиров.