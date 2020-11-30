Коронавирус в Башкирии на 30 ноября 2020 года: врачи выпустили новую методичку

За минувшие сутки в регионе был побит очередной антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Башкирии и публиковать последние новости. За минувшие сутки в регионе был снова побит антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса - 139. Общее число зараженных преодолело очередную тысячную границу, достигнув 14126 человек.

522 пациента лечатся в стационарах, состояние 35 из них оценивается как тяжелое, 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении остаются 1633 человека.

Минздрав Башкирии сообщает, что 26 человек выписались по выздоровлению. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились уже 11890 жителей Башкирии.

К сожалению, сутки оказались омрачены очередной смертью от ковида. Возраст 81-го погибшего и его сопутствующие заболевания в Минздраве не уточнили.

Что касается внебольничной пневмонии, за сутки ее выявили у 403 жителей республики.

«ВСЯ ПРАВДА» О КОРОНАВИРУСЕ В МЕТОДИЧКЕ

Уфимский врач Глеб Глебов, работающий в ковидном госпитале в Зубово, опубликовал в своих соцсетях методичку, посвященную новому вирусу. Надпись на обложке гласит, что в ней собрана «вся правда о самом распространенном вирусе нашего времени».

Медик подчеркивает, что методичка составлена врачами, которые работают в «красной зоне» и сталкиваются с вирусом лицом к лицу ежедневно. Документ распространяется бесплатно. В ближайшее время методичку хотят перевести на татарский и башкирский языки, а также отпечатать и развезти по районам.