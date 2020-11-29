Бизнесмен из Башкирии застрелил сотрудника МЧС на охоте

40-летний замначальника отдела МЧС по Башкирии проводил отпуск вместе с друзьями. Скриншот из передачи "Информационный вечер" телеканала "Вся Уфа"

Замначальника отдела МЧС по Уфе Ренат Абдульманов погиб во время охоты в Куюргазинском районе Башкирии. 39-летний мужчина проводил там свой отпуск вместе с семьей друзей. Днем 27 ноября они выслеживали добычу близ деревни Красный восток вместе с 62-летним жителем села Ермолаево, который работал руководителем в фирме, и еще тремя знакомыми.

Внезапно бизнесмен увидел пробегающего мимо лося. Он навел на него свой охотничий карабин и произвел девять выстрелов. Одна из пуль попала сотруднику МЧС в грудь. Остальные бросились к нему на помощь, погрузили мужчину в машину и повезли в районную больницу. Увы, рана оказалась слишком серьезной, медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

«Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан приносит соболезнования родственникам и близким, в связи с невосполнимой утратой. Скорбим вместе с вами», — прокомментировали трагедию в пресс-службе ведомства.

Делом уже заинтересовался Следственный комитет. В региональном управлении сообщили, что возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», следователи изучили место происшествия, допрашивают очевидцев и подозреваемого. Последнего, к слову, поместили под подписку о невыезде. Оружие, из которого был произведен смертельный выстрел, изъято.