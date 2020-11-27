«Ты не мужик, а баба!»: родители из Уфы устроили скандал и затравили папу первоклассницы в WhatsApp-чате

Пока школьники познают азы науки, их родители выясняют отношения в родительских чатах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях в редакцию «КП-Уфа» обратился многодетный уфимец: мужчина пожаловался, что в сентябре его дочь пошла в первый класс, и все бы ничего, если бы родительский комитет с первых же дней не начал активно заниматься денежными поборами, переходящими в вымогательство. Мужчина даже вспомнил резонансную историю, произошедшую в Волгограде, где отца школьницы убили из-за ссоры в родительском чате. Мол, все начинается с оскорблений, дальше – хуже.

«А ГДЕ ЖЕ ПРОТОКОЛ?»

Андрей (имена здесь и далее, по просьбе обратившегося, изменены – Ред.) в сентябре отвел дочь в первый класс в элитную школу Калининского района Уфы. На первой встрече родителей и учителя встал вопрос о формировании родительского комитета.

- Одна из мам сразу же вызвалась возглавить родкомитет: мол, у нее уже учатся дети в этой школе, и она уже не через один родкомитет прошла. Особо других претендентов не было, поэтому большинство просто молча согласились. Меня сразу смутило, что выборы проходили не по правилам. Не было никакого собрания, голосования, не было никакого протокола собрания с подписями родителей – ничего. Так что весь родительский комитет уже изначально был нелегитимный, - говорит Андрей.

Не обошлось и без финансовых споров. Родителям первоклашек предложили сдать по 500 рублей, на которые планировалось украсить вход и крыльцо школы, а также класс. С учетом того, что в каждом классе было примерно по 20 учеников, сумма набиралась вполне приличная. Каково же было удивление Андрея, когда на линейке 1 сентября он увидел пару-тройку скромных шариков и несколько плакатов вместо «грандиозного украшения», которое анонсировалось на собрании. Не пригласили на линейку даже фотографа, сославшись на эпидемию коронавируса.

- Ладно бы в эту сумму входили какие-то дополнительные расходы по классу, но нет. На рабочие тетради мы сдавали отдельно, да и на нужды класса нам тоже выставили отдельный счет, - говорит мужчина.

ПРОЕКТОР РАЗДОРА

Следующие траты были озвучены родительским комитетом уже на следующем собрании, а точнее, после собрания – в общем чате.

- Эта суперинициативная женщина с радостью сообщила, что нам необходимо купить проектор, и все скидываемся по тысяче рублей. У меня недавно в семье пополнение, родился третий ребенок, так что каждый рубль на счету. Да дело даже не в этом, а в том, что все мои вопросы оказались вдруг неудобными. А я всего лишь спросил – сколько стоит этот проектор, что за фирма, какая гарантия, будет ли он закреплен в классе или перейдет в общешкольное пользование. На это председатель родкома в грубой форме заявила, что «в чате слишком много лишних людей», и мне нужно удалиться оттуда. Мол, вашей жены вполне хватит. Мне пришлось удалиться, чтобы не разводить скандал, - объясняет Андрей.

Фото: скрин переписки в чате предоставил герой публикации

В итоге уфимец, не получив внятных ответов, занял принципиальную позицию и отказался сдавать деньги. Представители родительского комитета сначала напоминали, а потом перешли в открытое наступление.

- Несколько дней назад разразился скандал. Явно нетрезвая (иначе как объяснить ее поведение) предводительница родительского комитета начала забрасывать меня аудиосообщениями с оскорблениями. Мол, не платишь, много возмущаешься – значит, не мужик ты, а женщина с <…> (оскорбление мужского достоинства – Ред.), и вообще помалкивай. На все мои предупреждения угомониться, эта особа не реагировала, поэтому на следующий день я отправился прямиком к директору.

«ОТ ПЕРЕЖИВАНИЙ У ЖЕНЫ ПРОПАЛО МОЛОКО»

- Почему я не стал говорить с учителем? Да бесполезно это, она же видела все перепалки в чате, но не сделала ничего, чтобы остановить раздор. В приемной директора сначала попытались перевести все в шутку – мол, «мы не занимаемся воспитанием родителей», но, когда я включил им аудиозаписи, сразу примолкли. В итоге я пригрозил им пойти в прокуратуру и в следственный комитет, и в Обрнадзор, если они не уберут эту скандалистку из родкомитета, - признается Андрей.

Впрочем, война так и не закончилось. После разговора с директором председатель родкомитета продолжила выяснять отношения на повышенных тонах. Андрей говорит, что от переживаний у его жены, которая недавно родила ребенка, даже пропало молоко.

- Мне пишут, что, если я не сдам деньги, ребенок не сможет пользоваться классным имуществом. Называют «нервным» и «жлобом». И никто даже не пытается понять, что мне не жалко денег на нужды класса и школы, ведь я и сам раньше занимался благотворительностью Я не против сдавать деньги – но такие методы как шантаж и оскорбления неприемлемы, - подчеркивает уфимец.

Сейчас Андрей надеется, что руководство школы все-таки поставит точку в этой некрасивой истории, а главное, чтобы разборки взрослых не отразились на его маленькой дочери.

КОМПЕТЕНТНО

- Безусловно, терпеть хамство и откровенные поборы нельзя. Необходимо жаловаться в компетентные органы, например, в Рособрнадзор или министерство образования, а также в прокуратуру. В заявлении стоит подробно описать ситуацию, что такие-то лица вымогают деньги, приложить в качестве доказательств скриншоты из того же мессенджера, где происходит переписка. Если кроме вас есть еще недовольные в классе, этих людей тоже можно привлечь, чтобы совместно подать заявление для принятия каких-то мер на школу. Вообще, конечно, лучше сначала переговорить с директором, и если уж и он не принимает никаких действий, чтобы урегулировать конфликт, тогда уже обращаться в другие инстанции, - объясняет юрист Виталий Двоеглазов.