Думали, что растяжение: 20-летний парень из Уфы столкнулся со смертельной болезнью

Рафаэль очень скучает по легкой атлетике и баскетболу

Страшный диагноз саркома мягких тканей разделил жизнь 20-летнего Рафаэля Абзалетдинова, студента БГАУ, на до и после. Активный, жизнерадостный парень столкнулся с болезнью и лишился ноги – врачи приняли решение об ампутации, чтобы спасти самого Рафаэля. Несмотря на все испытания, которые преподнесла Рафаэлю жизнь, он не унывает и даже мечтает стать параолимпийским чемпионом. Уж очень сильно парень любит спорт.

ГРЕЛИ САРКОМУ, ЧТО НИ В КЕМ СЛУЧАЕ ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

Как рассказала «КП-Уфа» мама Рафаэля Зульфия, история началась в марте 2020 года. После одной из тренировок в спортзале университета у сына начала болеть нога. Поначалу он не обратил внимание, мало ли, неправильно наступил. Но боль не проходила, а лишь усиливалась.

- Тогда он обратился к врачу. Тот даже не осмотрел его, выписал разогревающую мазь и велел пользоваться эластичным бинтом. Рафаэль следовал его рекомендациям, и на следующий день ему стало намного хуже. Область правой бедренной кости увеличилась в два раза, боль стала невыносимой, - вспоминает Зульфия.

Решено было положить Рафаэля в больницу, где ему сделали два боковых разреза на правой ноге. Здесь же сделали рентген и заподозрили новообразование.

В этом же месяце вспыхнул ковид, и Демская больница превратилась в госпиталь. Рафаэля отправили домой. Как сейчас рассказывает мама, приходилось самостоятельно обрабатывать открытые раны.

- Я сама педагог, далеко не медик, вообще боюсь всего этого. Но куда деваться – пришлось по переписке с врачом удаленно самой обрабатывать эти раны. Они были немаленькие, по 10-15 сантиметров, - вспоминает Зульфия.

МОСКВА И ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ

Точный диагноз Рафаэлю поставили уже в клинике Блохина в Москве, куда он поехал с родителями на машине. Онкологи подтвердили рак третьей степени. Врачи клиники провели операцию по ампутацию ноги, медики сразу дали знать – ногу уже не спасти, нужна операция.

- Вернувшись домой, я продолжил обучение в университете. Меня навещают друзья, любимая девушка, все поддерживают. Я хочу вернуться к обычной жизни, быть таким же активным, как раньше, но мне нужен протез, который стоит больших денег, - говорит Рафаэль.

Несмотря на ампутацию и тяжелую болезнь, он полон любви к жизни.

Молодой человек очень любит жизнь, мечтает вернуться к спорту, стать чемпионом. Он очень скучает по легкой атлетике и баскетболу. Это его отдушина.

Зульфия со слезами на глазах вспоминает, как неравнодушные отправляли ему деньги на лечение.

- Представляете, даже дети скидывали деньги, по 2 рубля, по 7 рублей. Наверно, со своих карманных расходов. Мы тогда, помню, ехали в Москву, и мне такие смс приходили, - говорит Зульфия.

Сейчас Абзалетдиновы снова обращаются за помощью к неравнодушным, чтобы купить протез.

Помочь можно переводом средств на карту Сбербанка.

Номер карты: 4276 0600 1105 3710. Держатель Зульфия Варисовна А., либо можно сделать перевод по номеру 8 (917) 787 38 04.