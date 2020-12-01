«Так больно и обидно мне не было никогда»: исповедь молодой учительницы из Уфы о нерадивых учениках и грубых коллегах

Современный подход Алевтины к урокам не нравился опытным учителям Фото: Мария ЛЕНЦ

Кем мечтает стать современная молодежь? Блогерами, фрилансерами, программистами? В общем, работать там, где можно лежать с ноутбуком на диване, попивать кофе за телефоном и путешествовать параллельно по миру. Но находятся все же те, кто выбирает традиционные профессии. Например, профессию учительницы начальных классов. На первый взгляд кажется, что учить считать и писать детей – это миленько, делать с ними поделки – одно удовольствие, а на деле не все так радужно.

Молодая учительница Алевтина (имя изменено – Ред.) рассказала «Комсомолке», как встречаются дети, которые хотят делать все, что угодно, лишь бы не учиться, как после малейшего замечания малышня приводит защитника к учительнице – папу, например, и как старшие коллеги не поддерживают современные взгляды молодой учительницы на те или иные вещи.

БЫЛИ РАДУЖНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, А ПО ФАКТУ ВСЕ НЕ ТАК

Алевтина пришла работать в одну из городских школ по окончанию педагогического колледжа, после – поступила в вуз на заочное отделение, а сама учила первоклашек.

- Я думала, что после выпуска с колледжа, буду получать удовольствие от своей работы, бежать туда, уходить позже всех. Но меня хватило только на месяц! – вспоминает девушка.

Со слов Алевтины, и этот первый месяц был «через не могу». Мечты об интересной работе учителем разбились, но молодой педагог не унывала.

- Тут проблема, там проблема, думаю, ну не постоянно же так будет! Попадутся же еще нормальные ученики, у всех бывают трудности. Но трудности не заканчивались, а нарастали снежным комом, - говорит девушка.

Самым сложным, со слов нашей героини, было успокоить истеричного ребенка. Первоклашка пришел в школу беситься в коридоре, играть в телефон, носиться на перемене, но никак не учиться.

- Любые мои уговоры не работали. Пыталась отобрать телефон, чтобы просто провести нормально урок, ведь его поведение подхватывают и другие ученики, а он кричит, ругается, что папу приведет, - вспоминает Алевтина.

Самым сложным, со слов учительницы, было успокоить истеричного ребенка. Фото: Олег УКЛАДОВ

По вечерам после таких тяжелых будней Алевтина просто плакала. Но утром снова шла на работу, настраиваясь на хороший день.

ПАПА ВСЕ-ТАКИ ПРИШЕЛ

Только с хорошим началом дня пришлось попрощаться еще утром – на пороге школы стоял отец того самого буянистого мальчика.

- Вы Алевтина? Мне Миша пожаловался, что вы его обижаете, позорите перед всем классом. К директору пойдем или мне сразу в РОНО обратиться? – мужчина был настроен решительно.

Тогда Алевтина растерялась – «какое РОНО?, «какой директор?», «я же работаю тут всего месяц, мне конец».

- Тогда я еще не знала, что это обычное дело, когда ученики после малейших замечаний учителя жалуются родителям! Господи, и как мы выжили, в детстве даже в мыслях не было пожаловаться папе или маме на учителя, мне же потом и попадет! – вспоминает Алевтина.

Попытки уладить конфликт с мужчиной, сынишку которого обидели, было бессмысленно. Он все же ворвался к директору, написал жалобу и пригрозил РОНО. А Миша в этот момент стоял и смеялся в коридоре, показывая пальцем на учительницу и своего довольного отца. Хвастался, скажем так, перед другими.

- Так больно и обидно мне не было никогда. В один момент даже проскользнула мысль – зачем я здесь? Пойду менеджером как Наташка. Там, конечно, тоже свои минусы, но лучше, чем эта бесконечная война, - говорит Алевтина. Придя домой, приняв ванну, обняв мужа и кота, все же успокоилась. И утром снова пошла в школу.

- Я так просто не сдамся, - говорила тогда себе.

«ТЕБЕ ОНО НАДО? ВОТ И ДЕЛАЙ! ТОЛЬКО КАК-НИБУДЬ БЕЗ НАС»

- Дети – одна проблема, а вторая – это учителя. Те самые старой закалки, которые сидят в этих учительских больше 20 лет. Ох, сколько у меня было идей, как интересно и современно проводить уроки, сделать крутые внеурочные мероприятия, игры. Я бы все это реализовала, если бы их поддержка. Но стоило мне только заикнуться об этом, они делали вид, что меня нет в кабинете, общались между собой. А я – пустое место. А однажды и вовсе одна из них мне грубо ответила «Тебе оно надо? Вот и делай. Только как-нибудь без нас». После этой фразы учительскую покинули все. И осталась я там одна, сквозь слезы написала заявление на увольнение и пошла к директору, - говорит Алевтина.

Они продолжали обучать по-своему и не поддерживали молодого педагога Фото: Олег УКЛАДОВ

Директор все же отговорила ее рубить с плеча и попросила остаться. Поддержала. Поддержала и идеи мероприятий. Только после того, как поручила учителям помочь мне с организацией, они еще больше бойкотировали.

Я ТОЧНО СЕЙЧАС РОЖУ!

- Спустя несколько месяцев после работы в школе я забеременела. Муж так радовался, говорил, наконец, уйдешь со своей школы! – говорит Алевтина. – Будучи беременной мне пришлось там поработать до седьмого месяца. И это был просто ад! Нервы были уже не те, гормоны делали свое дело, и я была похожа на монстра.

Алевтина признается, что уже не реагировала спокойно на выходки детей и кричала, что есть мочи.

- Перемена 10 минут! Десять! За это время мои успели подраться до крови, кого-то вырвало, другой потерял сменку. Их 25, ты одна! – говорит Алевтина. – После каждой перемены и урока я заходила в учительскую и говорила, что у меня будут преждевременные роды из-за нервов.

Алевтина наконец дождалась декретного отпуска и сейчас сидит дома, осваивает новую профессию на всякий случай, если не захочет возвращаться в школу.

- Планирую максимально долго посидеть в декрете, потом может уйти в онлайн. Не знаю, жизнь покажет. Как бы тяжело мне не было на работе, я по ней скучаю: и по детишкам, и кабинету. Они тоже стали как шелковые, пишут в соцсетях, ждут возвращения, просятся в гости. Может, я растаю и вернусь еще к ним! – говорит Алевтина.

Со слов девушки, декрет сейчас – ее спасение. Время, чтобы переосмыслить и понять, чего на самом деле она хочет от жизни.