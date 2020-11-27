Коронавирус в Башкирии на 27 ноября 2020 года: еще один вуз в Уфе перешел на удаленку

Сессия и защиты ВКР тоже будут проходить удаленно

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий, связанных с распространением коронавируса в Башкирии.

По последним данным минздрава республики, на утро 27 ноября 2020 года ковидом заболели 13 715 человек, за сутки инфекцию подхватили еще 134 человека.

В стационарах республики остаются 438 человек, из них в тяжелом состоянии - 36, на ИВЛ - 12. У 1507 болезнь протекает в легкой форме, они лечатся дома.

За сутки инфекцию победили 76 человек, всего выздоровели 1692.

Также за последние сутки зафиксировано две смерти от ковида, их личности пока не раскрыты. Теперь количество смертей составило 78.

БашГУ – НА УДАЛЕНКУ

Башкирский государственный университет перешел на удаленную работу из-за коронавируса. Как сообщил проректор вуза Азат Гилемханов, на дистанционный вид обучения уйдут студенты всех форм обучения. Начнется удаленка с 1 декабря и продлится предварительно до 31 января 2021 года. Напомним, что ранее студенты этого вуза убедительно просили отправить их на дистанционное обучение.

-1 декабря 2020 года по 31 января 2021 г. занятия у обучающихся всех форм и всех курсов обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры и программы аспирантуры) будут проходить с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Все занятия будут проведены в полном объеме в соответствии с учебными планами, - написал Гилемханов.

Он отметил, что сессии, госэкзамены и защиты ВКР также будут проходить удаленно. Библиотека, лаборатории будут работать в обычном режиме. Спортивные секции и кружки также можно будет посещать. Гилемханов отметил, что общежития также работают, но посоветовал студентам взвесить все риски, связанные с тем, что общежитие – это место компактного проживания многих студентов, где может произойти вспышка коронавируса.