Жительница Башкирии Азалия Аминева завоевала «золото» на юниорском чемпионате Европы по боксу

Азалия одолела в финале представительницу Украины

На днях в аэропорту Уфы приземлился самолет с чемпионкой Европы по боксу среди юниоров. 17-летняя уроженка города Октябрьский Азалия Аминева завоевала золотую медаль на первенстве старого Света, которое проходило в городе Будва в Черногории с 11 по 23 ноября.

Сильнейшие спортсмены из 22 стран Европы съехались, чтобы помериться силами и выяснить, кто же из них лучший. По ходу турнира наша юниорка Азалия Аминева провела четыре боя, где встретилась с представительницами Румынии, Польши, Армении и Украины. Уроженка Башкирии не оставила своим соперницам ни единого шанса – два боя она завершила досрочно, шесть раз отправив своих визави в нокдаун.

Благодаря победе на юниорском чемпионате Европы, Азалия стала мастером спорта международного класса и, что еще важнее, отобралась на первенство мира по боксу.

- Все получилось, как и планировалось – вернулась с золотой медалью. Было страшно. Большие надежды на меня возлагали и я надеялась, что выиграю. В финале билась с представительницей Украины и меня предупредили, что девочка очень техничная и будет сложно. Переживала, но осознавала, что соперница мне по силам, - поделилась впечатлениями от финального боя Азалия с корреспондентами «Башинформа».

Победа в первенстве Европы далась Азалии нелегко. По словам ее тренера Александра Савкина, соревнования, с которых они вернулись с золотой медалью, должны были пройти еще в апреле этого года. Но резкая смена календаря оказалась вовсе не самой сложной проблемой на пути к чемпионству.

- Попали на карантин. Должны были отправиться в апреле на первенство Европы. Но пережили, не пали духом и победили. Следующая цель – выиграть первенство мира и Олимпиаду. Азалия сказала: «Я хочу!» - вспоминает Александр Савкин.

Еще одна проблема, с которой столкнулась не одна Азалия, а вся команда юниорской сборной России по боксу – у них украли все вещи. Поэтому весь турнир наши спортсменки провели не в специальной боксерской обуви, так называемых «боксерках», а в обычных кроссовках. К счастью, это досадное недоразумение никак не сказалось на результате российской команды.

От правительства Башкирии чемпионка и ее тренер получили памятные подарки и денежные сертификаты

В правительстве Башкирии устроили торжественный прием в честь новоиспеченной чемпионки Европы по боксу. Премьер-министр республики Андрей Назаров наградил Азалию Аминеву и ее тренера Александра Савкина благодарственными письмами, денежными сертификатами и часами.

- Уверен, что вы достигнете также хороших результатов на чемпионате мира по боксу. Желаем вам победы и крепкого здоровья. Со своей стороны, готовы вас поддерживать во всех начинаниях как в спорте, так и в работе, болеем за вас всей республикой, - отметил Андрей Назаров.