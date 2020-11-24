«Примерял женскую одежду, красил губы»: что известно о извращенце с раздвоением личности, напавшем на ребенка в Уфе

Парень любил краситься, наряжаться и рассылал фотографии своим друзьям

В Башкирии следователи и полицейские продолжают розыск 22-летнего уфимца Константина Силантьева. Молодого человека обвиняют по очень серьезной статье – «развратные действия в отношении несовершеннолетнего», а также в краже. По данным регионального Следкома, 15 ноября парень зашел за первоклассником в подъезд многоэтажки в Демском районе, где сначала надругался над ребенком, а потом ударил его по лицу, отобрал мобильный телефон и скрылся.

Перепуганный мальчик смог описать приметы своего обидчика, и вскоре ориентировки с фотографиями Константина Силантьева разлетелись по всей республике. Следователи просят сообщить любую информацию о местонахождении парня, но пока нет никаких зацепок.

«Комсомолке» удалось поговорить с друзьями Константина Силантьева. Выяснилось, что у парня и раньше были серьезные странности в поведении.

После смерти матери Костя окончательно замкнулся в себе, Фото: СК РБ

МАТЬ – В ТЮРЬМЕ, САМ – В ДЕТДОМЕ

- Мы учились с Костей в одном колледже, и сколько я его знаю – никогда бы не подумал, что он способен на такое, - искренне признается приятель Силантьева Виктор. - Когда мы жили в общежитии, у нас были такие персонажи, которые его сильно задирали. Сам он и мухи не обидит, ходил всегда замкнутый, зажатый. В общежитие практически из комнаты своей не выходил, закрывался в комнате и сидел там в наушниках. Ему стучишь в дверь, а он не открывает и даже не откликается.

Как говорит Виктор, Костя о своем детстве вспоминать не любил – да и что там было вспоминать. Еще в детстве мать убила своего мужа, за что и отбывала наказание в исправительной колонии под Уфой. Самого мальчика отправили в детский приют в Давлеканово, откуда он и родом. После школы поступил в уфимский колледж, где учился на электромонтера и жил в общежитии.

- Когда мы с ним начали общаться, он постоянно ездил к маме в тюрьму. Костя не любил особо говорить об этом. Рассказывал только, что она вроде как мужа своего убила, а уж за что и как – мы и не выпытывали. Сестер и братьев родных вроде не было – есть какие-то родственники в Алкино, но он с ними практически не общался, - вспоминает Виктор. – Потом вроде в 2016 мать освободилась, поселилась в Деме, Костя часто к ней ездил навещать, помогать.

Однажды Костя даже пригласил Виктора к себе на день рождения, который отмечал у матери. По словам молодого человека, и мать, и отчим Константина оказались приличными, адекватными людьми.

Парень часто экспериментировал с внешностью и цветом волос

СИЛЬНО ИЗМЕНИЛСЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ МАТЕРИ

В начале 2017 года Константин все реже стал появляться в колледже – на все вопросы отвечал, что мать сильно болеет, поэтому он рядом с ней. Вскоре женщина умерла, а парень вообще перестал посещать занятия и вскоре был отчислен за прогулы. Также друзья стали отмечать, что Костя ведет себя очень странно. Парень стал краситься, примерять женскую одежду, а фотографии выкладывал в соцсетях и рассылал своим знакомым.

- Сначала начал красить волосы. Мы ему говорим, ты же мужик, что за эксперименты еще такие. Он в ответ: «Да прикольно же!». Потом начал ногти красить, а однажды вообще так накрасился, что мы его даже и не узнали. Вообще не отличить было, девочка это или мальчик, - вспоминает Виктор.

С девушками у подростка тоже отношения не складывались – легкий флирт на вечеринках да переписка с подружкой из другого города не в счет. Друзья подтрунивали, мол, может, ты больше по мальчикам – и красишься, и одежда женская, но все так и ограничилось шутками.

А потом Костя неожиданно исчез. На звонки отвечал редко, в переписках говорил, что то он в Екатеринбурге, то в Санкт-Петербурге, так общение с бывшими сокурсниками сошло на нет. Виктор признается, что в последний раз говорил с Костей более года назад – и где сейчас тот может находиться, даже не представляет.

Слухи о произошедшем дошли уже до всех знакомых и бывших друзей парня, но никто не может поверить в случившееся.

- Он мог что-нибудь украсть по мелочи, но чтобы обидеть кого, тем более ребенка – в это вообще с трудом верится. Костя всегда был странный, со своими тараканами в голове. У него реально было очень тяжелое детство – детдом, мама в тюрьме, отца потерял. Конечно, это отразится на психике. А еще у него есть склонность к суициду – сколько было таких ситуаций, когда он мог перепить, сорваться и попытаться что-то с собой сделать, - говорит Виктор.

ВНИМАНИЕ! РАЗЫСКИВАЕТСЯ!

Приметы: на вид 20 лет, худощавое телосложение, рост 160-165 см, светлые крашеные короткие волосы.

В день совершения преступления был одет: красная куртка до колен, серая кофта с большой горловиной, темная шапка, темные брюки и темные ботинки. При себе имел рюкзак темного цвета со светлой вертикальной полосой в центре.

Также может быть одет: черная куртка до колен, темные штаны и яркие разноцветные кроссовки

- Может представляться вымышленными именами, в том числе женского пола, - добавили в пресс-службе следкома по Башкирии.

Если вам что-то известно о местонахождении Константина Силантьева, просьба немедленно сообщить в региональный следственный комитет по телефону: 8(347)251-62-51 или в полицию по номеру 02.