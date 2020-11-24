Коронавирус в Башкирии на 24 ноября 2020: власти Башкирии пообещали позаботиться о вахтовиках

Радий Хабиров поручил предусмотреть обсерваторы для вахтовиков, вернувшихся на родину Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомолка» продолжает следить за эпидемией коронавируса в Башкирии. Уже неделю в республике каждый день фиксируется рекордное число новых заболевших, но власти региона подчеркивают, что ситуация находится под контролем.

Так, по оперативным данным регионального Минздрава, озвученным на совещании в правительстве, за минувшие сутки в Башкирии зарегистрирован 131 новый случай ковида, а общее число инфицированных в регионе достигло 13318 человек. Сейчас на лечении в стационарах находятся 394 пациента, еще 32 – в реанимации, а 18 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Также в ведомстве здравоохранения уточнили, что число жертв коронавируса увеличилось до 76 человек – все умершие имели тяжелые сопутствующие заболевания вроде сахарного диабета, гипертонической болезни и хронической легочной недостаточности. Что касается выздоровевших, их число превышает 86 процентов от всех ковид-зараженных – а это 11426 человек.

- В Башкирии развернуто 5800 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Уровень загрузки коечного фонда составляет 78 процентов. Все медучреждения республики имеют необходимое оборудование для диагностики и лечения, есть запас средств индивидуальной защиты, лекарств и дезинфицирующих средств, которых хватит не менее чем на 4 недели, - отчитался министр здравоохранения Максим Забелин.

«КОЕЧНЫЙ ФОНД У НАС ДОСТАТОЧНЫЙ»

Сам Радий Хабиров назвал ситуацию с эпидемией в республике «стабильной».

- Мы замечаем, что идет снижение темпов роста, и это очень важно. Мы фиксируем, что система здравоохранения отражает эту атаку сейчас, у нас есть коечный фонд достаточный, - заявил глава Башкирии.

Напомним, что уже 1 декабря в Стерлитамаке начнет принимать первых пациентов новый инфекционный госпиталь, который значительно увеличит коечный фонд и разгрузит остальные больницы.

ВАХТОВИКОВ ИЗ БАШКИРИИ НЕ ОСТАВЯТ БЕЗ ПОМОЩИ

Также на последнем оперативном совещании Радий Хабиров поднял вопрос, касающийся вахтовиков, которые работают на крайнем Севере, в Якутии и Сибири. Глава Башкирии отметил, что все чаще на крупных предприятиях и месторождениях поступают сообщения о новых заболевших и очагах инфекции. Радий Хабиров поручил не бросать вахтовых работников, а помочь им вернуться на родину и в случае необходимости организовать им обсерваторы, как это было весной. Проработать данный вопрос предстоит региональному Минздраву, чтобы не столкнуться с дефицитом коечного фонда.

- Мы своих не бросаем. Наших ребят всех заберем, кого надо – в обсерватор. Кого надо – будем лечить. Нет на севере условий для лечения, - твердо заявил Радий Хабиров.

ПОЖИЛЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ ПО-ПРЕЖНЕМУ НУЖНО ОСТАВАТЬСЯ ДОМА

Также глава Башкирии напомнил о необходимости следить за лицами старше 65 лет и больными с хроническими заболеваниями, ведь именно эти категории тяжелее всего переносят ковид. Сейчас для них действует обязательная самоизоляция, на улицу можно выходить только с 11.00 до 13.00, но несмотря на все жесткие ограничения уровень заболеваемости снизился всего на 2 процента.

- Снижение заболеваемости жителей 65+ снизилось всего на 2%. Это при том, что эти должны сидеть дома. За нарушение этого правила вообще-то полагается штраф, - заявил Хабиров. - Я против, чтобы пожилых людей штрафовать, но потом они нам скажут спасибо, - заявил Радий Хабиров.