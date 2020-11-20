Дневник женщины-инструктора из Уфы: «Некоторым лучше ездить только на такси!»

Тетя Женя очень любит своих курсанток! Инстаграм: https://www.instagram.com/katoyamamama/?hl=ru Фото: Рустем АХУНОВ

Кого вы представляете, когда слышите слово автоинструктор? Дайте угадаю – мужчину средних лет, нервно курящего и периодически покрикивающего, пока за рулем его ласточки сидят молодые девчушки? Большинство автоинструкторов именно такие. Но в Уфе есть женщина, на уроки по вождению к которой встают толпами! Тете Жене уже 63 года, и она славится своим спокойствием. Правда вот люди к ней не всегда попадают адекватные, и часто конфликты и даже драки случаются прямо на дороге. Зато она горит своей профессией, настолько любит свою работу и автомобили, что, садясь за руль, у нее проходит даже появившийся утром насморк.

ОТ ШВЕИ – К ИНСТРУКТОРУ

По специальности Евгения Соколова – инженер-технолог швейных изделий. В 90-ых она зарабатывала тем, что шила на дому необычные костюмы и вечерние платья, и получала от этого огромное удовольствие. Но потом начали открываться разные бутики, и теперь к ней стали обращаться только с просьбами ушить что-то или укоротить джинсы. «Ну все, это мне неинтересно» - подумала тетя Женя и решила кардинально сменить свою профессию. Да так, что пошла работать в такси.

- В такси мужчины на меня ставки делали – сколько же она продержится здесь? Условия были тогда жестокие, нужно было сутки отработать, три часа из них – на отдых, - вспоминает тетя Женя. - Те, кто ставил на то, что я не выживу тут, проиграли. В сутки я делала по 30-40 заказов, когда те же мужики всего по 15-20. Все бы ничего, мне нравилось работать, но стало садиться зрение – плохо видела в сумерках и ночью. Нужна была работа другая. К машине я уже привыкла, не хотелось с ней расставаться и решила я стать автоинструктором. Директор автошколы сразу одобрил мое резюме и сказал: «О, круто, женщина-инструктор, ни у кого нет в городе, а у меня будет!» - вспоминает тетя Женя.

Иномарке автоинструктора уже 14 лет, она обучила сотни учеников. Инстаграм https://www.instagram.com/katoyamamama/?hl=ru Фото: Рустем АХУНОВ

20 МИНУТ – НА РАЗБОР КАРБЮРАТОРА

Мало того, что инструктор мастерски обучает тех, кто с рулем пока что на вы, так еще и разобрать-собрать карбюратор может научить. Вряд ли кому-то этот навык сейчас понадобится, но дело полезное.

- Был у меня карбюраторный горбатый запорожец. Внутри карбюратора есть поплавок, который в холодную погоду сжимается и перестает всплывать, бензин перестает поступать, соответственно, машина не заводится. Так мне хватало 20 минут, чтобы снять карбюратор, разобрать его и поставить на место и поехать дальше. Я могу делать это с закрытыми глазами, - говорит тетя Женя.

КОМУ-ТО ХВАТИТ И 5 ЧАСОВ ВОЖДЕНИЯ, КОМУ-ТО И 20 МАЛО

Ученики тете Жене встречаются разных видов – есть и девушки, которые впервые видят машины, и через несколько часов занятий уже богини дорог, а есть и мужчины, которым и 20-ти часов мало. По половому признаку инструктор курсантов не делит – с ее слов, есть и девочки сообразительные, и мальчики, «которых не раскачаешь».

- Девушка приехала из глухой башкирской деревни, села в машину и сразу все в ней поняла, да как поехала! Я ей говорю, мол, ты что, раньше водила? А она говорит: «Нет, у нас в деревне даже машин нет, кони только!», - смеется инструктор. – Через пять занятий она поехала как я.

«И ЧЕМУ ОНА НАС МОЖЕТ НАУЧИТЬ?»

Редко кто сомневается в способностях женщины-инструктора, но попались как-то мальчишки-подростки, которые бросили ей вызов, мол, чему вообще женщина может научить «нас, мужиков»? И для таких у опытной автомобилистки есть подход.

- Таким я всегда составляю сложный маршрут. Зимой вывожу на колейную узкую дорогу, едет встречная машина, я ему – давай пропускай, он же наверх едет. Курсант, бедный, в сугроб, а потом еле-еле из сугроба вылезает, спрашивает, как бы ему лучше сделать. Курс молодого бойца пройден – больше никаких сомнений в моей профессиональности, - смеется инструктор.

Тетя Женя всегда на позитиве Фото: Рустем АХУНОВ

«НЕКОТОРЫМ СОВЕТУЮ ЕЗДИТЬ ТОЛЬКО НА ТАКСИ»

Недавно к тете Жене обратилась пенсионерка 60-ти лет, всю жизнь возил муж, да помер, а машина осталась. Решила женщина получить права, чтобы в сад ездить. Только реакция уже не та, страхи – и тетя Женя посоветовала ей ездить на такси. Не ее это.

- По прямой ездит нормально, уверенно сидит за рулем, как только перекресток – истерика, бросает руль, закрывает глаза. Машин боится. Я таким бабушкам советую продать машину, положить деньги с покупки на отдельную карту и до конца своих дней ездить только на такси, благо, сейчас такси в любую точку заказать, - говорит тетя Женя.

Нередко приходят и женщины, чьих мужей лишили прав, еще и надолго. Сначала водят из-под палки, а потом – как рыба в воде. Нередко к ней учиться водить мужья отправляют своих жен – ревнуют к мужчинам и обращаются к ней. Жена у тети Жени – муж спокоен.

«ТЫ НЕ БОЙСЯ, ЗА РУЛЕМ Я, А НЕ ТЫ»

Тетя Женя славится своим спокойствием, поэтому к ней выстраиваются очередями, благодаря сарафанному радио. Секрет прост – она действительно не кричит на своих курсантов и умеет подобрать правильные слова.

- Я говорю ученику – успокойся, и близко к сердцу не принимай вождение, я тебе не дам ничего плохого совершить, я тебе не дам разбить свою машину, я все контролирую. Напоминаю им, что за рулем я, а не они. Они лишь держатся за руль, а ситуацию контролирую я, - говорит тетя Женя.

Кстати, тетя Женя признается, что ласковый подход к курсантам тоже не всегда помогает, иногда на особо одаренных приходится и рявкать.

«ЕСЛИ Я НЕ СДАМ, Я УМРУ!»

Тетя Женя не только хороший инструктор, но и отличный психолог. 100% курсантов испытывают дичайший стресс на экзамене, и ей приходится их поддерживать.

- Чего только там не начинается! Говорят, вплоть до того, что умрут, если не сдадут экзамен! Я всегда советую им одно – снизьте значимость экзамена. Не сдашь – еще раз придешь, что страшного-то, главное же научиться водить, - продолжает собеседница. – Метод работает. Главное найти нужные слова.

«ЦАРАПИНЫ – ЕРУНДА, СЦЕПЛЕНИЕ – РАСХОДНИК»

«Шкоде» тети Жени уже 14 лет, но по ней и не скажешь – ухоженная, чистая, комфортная. Как рассказывает инструктор, каждый год приходится менять сцепление, а царапины на кузове для нее ерунда.

К тете Жене обращаются и мужчины, и женщины Фото: Рустем АХУНОВ

- Первыми из строя вышли стеклоподъемники, потом уже стартер, радиатор, коробка, двигатель. Сцепление – расходник, с ним каждый год прощаюсь, а на царапины на кузове я внимания даже не обращаю, легко к этому отношусь, - говорит тетя Женя.

«УЧУ ТАКСИСТКИМ ПРИЕМАМ»

Помимо того, что ученики за короткое время учатся водить с тетей Женей, так еще и получают таксистские приемы. Четыре года практики в такси научили инструктора объезжать пробку по дворам и многому другому, чем тетя Женя делится на уроках вождения.

- Сложный перекресток, нужно повернуть налево, а тут еще и трамвайные пути. Понимаю, что мы тут простоим долго. Тогда я предлагаю курсанту повернуть направо, найти ближайший разворот и проехать перекресток прямо. Вот и все – сохранили и время, и нервы, - говорит инструктор. – Таких лайфхаков у меня полно, и дворами город проехать научу, когда пробка стоит.

«Я ВАМ ЗЕРКАЛО СНЕСУ СЕЙЧАС!»

Но на дорогах не всегда спокойно, как хотелось бы. Буквально на днях мужчина кулаками полез на тетю Женю и ее ученицу, грозясь снести им зеркала.

- Едем, правая полоса занята припаркованными машинами, мы едем по левой. Знак «40», мы соблюдаем правила. Сзади пристроилась «Лада Гранта»: и моргает, и сигналит. У меня ученица чуть от испугу уже руль не бросила. Дальше события развивались стремительно – он умудрился нас обогнать, остановился перед нами, подбежал, давай орать и материться, кулаками махать, создал пробку. Начал угрожать, что зеркала нам разобьет, а я ему сказала, что на камеру сниму и в соцсетях его опозорю. Он покричал и ушел. А мы спокойно поехали дальше, что на дураков внимание обращать и нервами жертвовать? – говорит инструктор.

Тетя Женя признается – здоровье уже не то, и скоро придется распрощаться с уроками. Женщина планирует уйти в онлайн и готовить курсантов удаленно – рассказывать про приемчики, как сдать экзамен с первого раза, чего не стоит делать на нем и как психологически к нему подготовиться.