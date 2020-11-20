Коронавирус в Башкирии на 20 ноября 2020: глава изменил указ о повышенной готовности

В стационарах республики лечатся 356 человек, из них в тяжелом состоянии – 32, на ИВЛ - 11.

«КП-Уфа» публикует последние новости о коронавирусе в Башкирии на 20 ноября 2020 года. По данным Минздрава, число заболевших приблизилось к 13 тысячам. Новая коронавирусная инфекция была найдена у 12 809 жителей республики. За сутки ковидом заболели 125 человек. В стационарах республики лечатся 356 человек, из них в тяжелом состоянии – 32, на ИВЛ - 11. На амбулаторном лечении находятся 1107 пациентов, у них вирус протекает в легкой форме. За сутки ковид победили 84 человека, всего выписано – 11275.

Снова зафиксирована одна смерть за последние 24 часа, количество умерших составило 71. На этот раз коронавирус забрал жизнь 72-летней уфимки, у который были сопутствующие заболевания: сахарный диабет второго типа, гипоксические язвы желудка, ХБП, полиорганная недостаточность.

ИЗМЕНЕН УКАЗ

Радий Хабиров вечером 19 ноября изменил указ о повышенной готовности, который действует на территории республики с начала пандемии.

Теперь, согласно ему, Минстерство образования должно обеспечить некоторых детей, что находятся на дистанционном обучении, продуктами. Продуктовые наборы получат те, кто имеет право бесплатно питаться в школе. Выдавать продукты будут школы совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов в рамках выделенного финансирования.