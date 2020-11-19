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Жителей Башкирии повеселила женщина, которая «заправила» машину без шланга

Курьезный случай попал на камеру видеонаблюдения
Эльвина АПАРИНА
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Женщину не смутил пистолет без шланга

Женщину не смутил пистолет без шланга

В Башкирии на видео засняли женщину, которая «заправила» свою брутальную «Ниву» на АЗС без шланга. Курьезный случай произошел на одной из автозаправок. Женщина подъехала к колонке, схватила пистолет без шланга и вставила его в бензобак, не обратив внимание на то, что на нем висит знак – данный пистолет не работает. Вероятно, велся прием топлива или пистолет был попросту неисправен. Но автомобилистку это не смутило – вставив пистолет в бензобак, женщина направилась оплатить топливо.

Вероятно, уже на кассе ее попросили подъехать к другой колонке или вставить другой шланг.

Видео максимально быстро разлетелась по интернету – подписчики популярных автомобильных групп в республике обсуждают этот забавный случай.

- Бесконтактная заправка по-башкирски! – шутят пользователи.

- Спасибо, подняла настроение, - пишут мужчины.

Кто-то назвал женщину глупой, а кто-то заступился за нее, предположив, что автомобилистка недавно за рулем.

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