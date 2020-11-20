Как подмосковная ГК «Садовое кольцо» достраивает дома дольщиков уфимского «Госстроя»

Прямую трансляцию встречи из пресс-центра «Комсомолки» смотрели более пяти тысяч человек Фото: Рустем АХУНОВ

На днях в уютном пресс-центре «Комсомольской правды-Уфа» состоялась встреча дольщиков компании «Госстрой», которые вложили свои деньги в строительство, но до сих пор не получили обещанных квартир, и представителей ГК «Садовое кольцо». Именно подмосковная компания стала инвестором и генеральным подрядчиком недостроенных домов и обязуется завершить начатое когда-то строительство. Стоит отдельно подчеркнуть, что застройщиком до сих пор считается компания депутата Горсовета Кирилла Бадикова.

Ситуация, в которой оказались дольщики ГК «Госстрой», к сожалению, довольно распространенная. Люди вложили свои кровные в долевое строительство, а стройка по различным причинам прекратилась. Недостроенные дома превратились в долгострои, а дольщики посчитали себя обманутыми.

Власти Башкирии вот уже третий год бьются над ее решением, но ранее чиновники предлагали только один вариант – достроить дома за счет бюджетных денег. Этот путь оказался практически невыполнимым - затраты на завершение строительства огромны, изыскать бюджетные средства на все долгострои невозможно. Совсем недавно в этой истории появился другой подход, не предполагающий гигантских затрат из казны. Недостроенные дома «Госстроя» поможет ввести ГК «Садовое кольцо».

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, далеко не все желающие смогли посетить встречу, где обсуждались конкретные шаги по завершению долгостроев ГК «Госстрой». «КП-Уфа» организовала прямую трансляцию в социальных сетях, которую посмотрели более пяти тысяч человек.

Модератором круглого стола выступил директор по развитию региональных сайтов ИД «Комсомольская правда» Ильдар Ахмадеев, а дольщики сами выбрали представителей от каждого жилого комплекса, которые начала и не завершила строить ГК «Госстрой». На сегодняшний день это ЖК «Дом на Ленина», «Эрмитаж Горсовет», «Белая река» и «Московский».

Михаил Фельдман — управляющий партнер ГК «Садовое кольцо» в Башкирии Фото: Рустем АХУНОВ

Чтобы ответить на все интересующие дольщиков вопросы от ГК «Садовое кольцо» присутствовала внушительная делегация во главе с управляющим партнером компании в Башкирии Михаилом Фельдманом. С юридическими тонкостями помогала разобраться директор департамента правового и градостроительного обеспечения компании Ирина Карноух, а директор департамента капитального строительства Александр Корольков, как не трудно догадаться, отвечал на вопросы о ходе строительства.

Органы власти на встрече представили и.о. замминистра строительства Башкирии Артем Ковшов и вице-мэр Уфы по строительству Аскар Хайруллин. Присутствовал на встрече и председатель Совета по правам человека при главе Башкирии Владимир Барабаш.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА СТРОЙКЕ

Самый важный вопрос для всех участников долевого строительства – как продвигается стройка в его доме и когда она завершится. В случае с проблемными домами ГК «Госстрой», он теперь адресован инвестору и генподрядчику. В беседе с дольщиками о ходе работ рассказал директор департамента капитального строительства ГК «Садовое кольцо» Александр Корольков.

- Объект «Белая река» - на текущий момент на объекте работает порядка ста человек. По секции «А» подано извещение об окончании строительства. Со следующей недели начинается прием и проверка со стороны Стройнадзора. Как и было заявлено, до конца ноября секция «А» планируется к сдаче и вводу в эксплуатацию, - пояснил Александр Корольков.

По его словам, работы в этой секции практически завершены – идут пуско-наладочные работы и подготовка к сдаче.

Александр Корольков — директор департамента капитального строительства ГК «Садовое кольцо» Фото: Рустем АХУНОВ

- Что касается секции «Б» в ЖК «Белая река», то инженерные работы там практически завершены, ведется чистовая отделка. На сегодняшний день подготовлены под покраску десять этажей – это порядка 50% помещений. Плитку уложили уже на шести этажах, идет монтаж потолков тоже на шести этажах. Как мы и заявляли, к началу декабря все работы будут завершены, - подчеркнул представитель ГК «Садовое кольцо».

Еще один крупный недострой, за который взялась компания – ЖК «Эрмитаж Горсовет».

- Сейчас там работает порядка 120 человек. Инженерные системы по стоякам завершены в полном объеме, отопление запущено, ведется монтаж лифтов. Что касается отделочных работ, то на текущий момент ведутся черновые работы по штукатурке стен, в полном объеме выполнено 14 этажей, остальные будут завершать до конца ноября. Также идет заливка полов, сейчас выполнено восемь этажей. Ведутся работы по подготовке к чистовой отделке. Ориентировочно со следующей недели выйдем на укладку плитки и монтаж потолков, - заявил Александр Корольков.

Представитель ГК «Садовое кольцо» отметил, что очень много вопросов у дольщиков возникало по благоустройству территорий вокруг ЖК «Эрмитаж Горсовет» и ЖК «Белая река».

- Основные работы по благоустройству перенесены на будущий год. В этом году мы выполняем благоустройство в том объеме, который необходим для ввода в эксплуатацию комплекса. Понятно, что мы уходим в зиму и все, что касается озеленения и нанесения второго слоя асфальта, лучше проводить весной. На вводе в эксплуатацию это никак не скажется, - пояснил директор департамента капстроительства ГК «Садовое кольцо».

Что касается ЖК «Дом на Ленина», то на середину ноября 2020 года строители ведут каменную кладку на 20 и 21 этажах и обустраивают кровлю.

- Также приступили к монтажу вентиляции, а к концу месяца планируем приступить к монтажу окон и сточной части инженерных сетей. На текущий момент на объекте работает 35 человек. Все работы, которые заявляли на этот год, ведутся в плановом режиме, - подчеркнул Александр Корольков.

Что касается ЖК «Московский», то строительные работы на этом объекте пока не ведутся. Все материалы, которые находились на площадке, вывезли на теплые склады, чтобы их сохранить.

- Сейчас мы приступаем к установке видеонаблюдения и устройства колючей проволоки по периметру, чтобы обеспечить максимальную сохранность объекта. Увеличена до трех постов охрана объекта, работает она круглосуточно. Мы провели противопаводковые мероприятия. Спасибо за замечания в соцсетях, где сообщали о пустующих окнах. После этого мы дополнительно их закрыли, - обратился представитель ГК «Садовое кольцо» к дольщикам.

Стоит отметить, что на все эти четыре жилых комплекса, включая ЖК «Московский», группа компаний «Садовое кольцо» пришла весной 2020 года. Именно тогда состоялась передача объекта от «Госстроя».

Ирина Карноух — директор департамента правового и градостроительного обеспечения ГК «Садовое кольцо» Фото: Рустем АХУНОВ

ВОПРОСЫ ОТ ДОЛЬЩИКОВ

Представитель инициативной группы дольщиков, вложивших свои деньги в строительство «Московского», предложил провести для будущих жильцов осмотр стройплощадки. Однако пока объект не введен, никому кроме строителей находится там нельзя – это небезопасно. Участники круглого стола нашли интересное решение как показать дольщикам ход работ и не подвергать их жизнь и здоровья опасности.

- Мы можем организовать фотоотчет, или виртуальный тур. Нахождение там является опасным. Все-таки это стройка, где остановлены работы. Не предусмотрено там появление лиц, которые не прошли соответствующее обучение, - подчеркнула Ирина Карноух.

В этой связи дольщикам поступило предложение: ГК «Садовое кольцо» организует видео-трансляции на тех объектах, которые выберут сами будущие жильцы.

- Мы предоставим вам фотоотчеты с видеофиксацией, со всеми датами и на тех объектах ЖК «Московский», которые вы хотите увидеть, - заявил управляющий партнер ГК «Садовое кольцо» в Башкирии Михаил Фельдман. В ЖК «Белая река», «Дом на Ленина», «Эрмитаж Горсовет», где строительные работы уже ведутся, видеотрансляция ведется в постоянном режиме.

Дольщики «Госстроя» получили ответы на наболевшие вопросы и узнали о ходе строительства. На фото: Резеда Тихонова, дольщица ЖК «Эрмитаж. Горсовет» Фото: Рустем АХУНОВ

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

В наследство от ГК «Госстрой» как дольщикам, так и инвестору достался ряд вопросов, что называется, правового характера. Во время беседы один из дольщиков отметил, что на дом ЖК «Московский» был наложен арест на регистрационные действия. Что это значит? Если упростить, то некоторые участники долевого строительства подали на ГК «Госстрой» в суд с требованием вернуть вложенные деньги и выиграли его. Однако денег не получили, а незавершенный объект был арестован судебными приставами. Ясность в этот вопрос внесла Ирина Карноух.

- Если мы говорим об объектах в рамках квартала «Московский», то до начала строительных работ мы, к сожалению, ничего с этим сделать не сможем. Этот процесс, связанный с наложением ареста, идет от приставов – к ним поступают исполнительные листы. В дальнейшем мы будем действовать как в ЖК «Эрмитаж Горсовет». Там мы внесли изменения для того, чтобы запустить заново процедуру постановки на кадастровый учет второй секции, - пояснила директор департамента правового и градостроительного обеспечения ГК «Садовое кольцо».

Она подчеркнула, что на сегодняшний день общая сумма требований по исполнительным листам к ГК «Госстрой» составляет более 150 млн рублей. И все эти исковые требования справедливые. Но есть один минус в этой ситуации.

- Эти аресты, которые накладывают приставы на земельный участок, они препятствуют, в том числе реализации того, что нужно вам самим. Все что можно – мы делаем. С приставами мы все это вместе проговорили, и прокуратура нам тоже в этом помогает. Вносятся изменения, которые позволяют выполнить те действия, которые нужны дольщикам, - подчеркнула Ирина Карноух.

Еще один интересный вопрос от дольщиков коснулся проектной документации. Они поинтересовались у нового генподрядчика, будут ли вносить изменения в первоначальные проекты?

- Никакие изменения в проектную документацию ни по одному из объектов не вносились – подчеркнул Александр Корольков.

НЕ ВСЕ СРАЗУ

Также в беседе с дольщиками «Госстроя» представители ГК «Садовое кольцо» пояснили, почему компания не возобновила строительство на всех объектах одновременно. Как известно, самым крупным из них является ЖК «Московский».

- Мы понимаем, что за всеми цифрами стоят семьи, которые ждут свои квартиры. Но есть несколько факторов формирования очередности. Во-первых – экономический. Стоимость завершения строительства «Московского» больше, чем всех остальных объектов суммарно. Во-вторых, дольщиков там – меньше половины. И сроки сдачи: ЖК «Белая река», например, должен был быть сдан раньше. Плюс технически эффективнее заканчивать строительство всего квартала сразу, - пояснил Михаил Фельдман.

Ренат Хабибов, дольщик ЖК «Московский» Фото: Рустем АХУНОВ

По словам директора департамента капстроительства ГК «Садовое кольцо» Александра Королькова, на очередность повлияла и степень готовности каждого отдельного дома, который ранее строил «Госстрой».

- Здесь мы возвращаемся к экономической составляющей – достаточно большой объем капиталовложений требуется разово, который не приводит к единовременной сдаче комплекса. И опять же, процент строительной готовности той же «Белой реки» секций «А» и «Б» был 80 и 70%. Процент готовности того же литера 3 (в ЖК «Московский – ред.), который был в максимальной готовности – порядка 40%, - отметил Корольков.

По его словам, по результатам строительной экспертизы всех объектов «Госстроя», специалисты «Садового кольца» тщательно проанализировали всю техническую документацию и разработали «Дорожную карту» строительства.

Михаил Фельдман, в свою очередь, заявил, что в завершение строительства всех объектов ГК «Госстрой» компания «Садовое кольцо» планирует вложить 3,5 млрд рублей. Только в 2020 году будет вложено порядка 800 млн рублей.

КАК РЕШАЛСЯ ВОПРОС С ИНВЕСТОРОМ

Ни для кого не секрет, что проблема с дольщиками ГК «Госстрой» появилась не вчера. Участники долевого строительства неоднократно называли себя обманутыми и судились с застройщиком. Эта эпопея длилась несколько лет пока не достигла точки кипения. Как выяснилось, владелец компании уже давно искал инвесторов для завершения строительства. Заинтересованы в этом были и власти Башкирии. Вот только ни один из башкирских застройщиков вложиться в эти объекты не захотел.

- Бадиков искал всевозможных партнеров и в Москве, и в Московской области, и в Казани. Так как мы реализуем проект еще и в Татарстане, там мы и встретились с ним, - рассказал Михаил Фельдман. – Мы увидели коммерческий интерес в этом проекте и так оказались в Уфе.

В свою очередь, и.о. замминистра строительства Башкирии Артем Ковшов также прокомментировал эту историю. Дольщикам было интересно, прежде всего, почему раньше никто не заинтересовался этим проектом?

- 195 застройщиков у нас (в республике – Ред.) и все «прошли через наши руки». И все отказались работать с «Госстроем». Наши, местные строители, которые нормально работают и не нарушают права граждан, отказались от этой идеи, - заявил Ковшов.

По его словам, в строительной сфере проще купить «чистый» участок и построить там с нуля жилой комплекс, чем «за кем-то переделывать».

Позиция же самих дольщиков, которые уже давно ждут свои квартиры, здесь ясна как белый день.

- Главное, чтобы дома стояли и в них жили люди, - озвучил прописную истину дольщик ЖК «Московский».

КОГДА ПОЛУЧАТ КЛЮЧИ

Всех участников долевого строительства, вложивших деньги в проекты «Госстроя», естественно, волновал вопрос: когда же они получат ключи от своих квартир. Как выяснилось, ответственная за строительство компания должна передать квартиры собственникам в течение трех месяцев со дня ввода дома.

- Часто люди приходят на сдачу квартиры с юристом, со специалистом-экспертом, который дополнительно отмеряет площадь вслед за БТИ. Серьезная проверка проходит, - говорит Ирина Карноух. – Как правило такие жильцы тратят на прием не тридцать минут, а два часа или больше. Из-за этого отдаляется срок для других людей. Люди могут принять квартиру и без осмотра и это абсолютно не нарушает их права. Потому что гарантийный срок для участников долевого строительства – пять лет. Вы можете принять квартиру, а завтра написать на нее свои замечания и застройщик все безусловно устранит. Но, ваше право осмотреть квартиру перед приемом и написать свои замечания.

На уточняющий вопрос дольщицы о том, кто будет отвечать по гарантийным обязательствам, если вдруг на объектах будут обнаружены недочеты, директор департамента правового и градостроительного обеспечения ГК «Садовое кольцо» заявила, что исправлять их будет генподрядчик.

- Застройщик отвечает по гарантийным обязательствам, потому что он заключил с вами договор долевого участия и это «Госстрой». А компания «Садовое кольцо» на данный момент – генеральный подрядчик. В договоре генерального подряда указан точно такой же срок гарантийных обязательств, - подчеркнула Ирина Карноух.

Также представитель «Садового кольца» заявила, что после сдачи дома в эксплуатацию свою «ревизию» проведет управляющая компания. А она также как и жильцы заинтересована в том, чтобы в домах не было никаких недочетов. И обращаться УК будет также к генподрядчику строительства, которым, как сказано выше, и является ГК «Садовое кольцо».

В завершении беседы представители компании предложили всем дольщикам ГК «Госстрой» задавать дополнительные интересующие их вопросы в социальных сетях «Садового кольца». Сопутствующих, технических вопросов всегда набирается много. Такова сфера строительства.