«Хотел, чтобы собаки были злыми»: выяснились подробности жизни парня из Башкирии, которого дома загрызли его бойцовские псы

Артем очень любил свою собаку Сару, а вот второго пса часто недокармливал и бил. Фото: соцсети

Накануне Башкирию потрясла новость о том, что молодого парня из Октябрьского в собственной квартире заживо растерзали две бойцовские собаки. Все случилось еще вечером 15 ноября, когда соседи услышали шум, лай и крики о помощи и вызвали полицию.

- По предварительной версии, в тот момент мужчина был дома один. В жилище находилась его собака - стаффордширский терьер. Также здесь же был пес породы питбультерьер, которую там на время оставила подруга супруги потерпевшего. По непонятным пока причинам, животные напали на человека и нанесли ему различные телесные повреждения. Услышав крики, соседи вызвали полицию, - рассказали свою версию случившегося в пресс-службе МВД по Башкирии.

В тот вечер Артем повздорил со своей супругой, и она ушла из дома. Фото: соцсети

Когда стражам порядка удалось попасть в квартиру, они буквально обомлели – все стены, полы были залиты кровью. На встречу им бросился агрессивно настроенный питбуль, которого им пришлось застрелить. В одной из комнат обнаружилась и вторая собака – стаффордширский терьер, которого полицейские также ликвидировали. Сам 24-летний Артем Р. лежал в луже крови и практически в бессознательном состоянии. Его срочно отвезли в больницу, где выявили рваные раны по всему телу, разрывы мышц и сухожилий, порванные артерии и травматический шок. Несколько дней парень находился в реанимации, но, несмотря на усилия врачей все же скончался от обильной кровопотери.

- В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Материалы по данному происшествию будут переданы в региональный следственный комитет, - добавили в пресс-службе МВД по РБ.

КОБЕЛЯ ОСТАВИЛ ЕМУ ДРУГ НА ПЕРЕДЕРЖКУ, НО ОБРАТНО НЕ ЗАБРАЛ

А вот соседи и знакомые погибшего заявляют, что на самом деле все было совсем иначе. Во-первых, обе собаки принадлежали Артему, во-вторых, в нападении участвовала только одна собака, и в этом виноват сам погибший парень.

- Артем с женой и ребенком переехал в эту квартиру еще весной. Квартира ему осталась в подарок от бабушки. Обе собаки были с ним уже тогда. Стаффа Сару он купил сам, а питбуля Степу ему оставил якобы на передержку друг, но обратно так и не забрал. Так обе собаки остались у него жить. Артем часто поднимал руку, особенно, на кобеля. Ему не раз говорили, что если он так продолжил «воспитывать» собак, то все закончится плохо, - говорят соседи парня.

- Лично несколько раз видел летом его собак, когда он их выводил в вольер во дворе. Собаки нормальные были, только гуляли всего по 5-10 минут. Знаю, что он хотел, чтобы собаки были злыми, агрессивными, иногда даже не кормил, чтобы еще злее были. В тот день он выпивал и, скорее всего, опять к питбулю полез воспитывать, а собаки очень не любят пьяных и жестокое обращение. Очень жаль всех – и парня, и собак, - рассказывает еще один житель Октябрьского, хорошо знакомый с ситуацией.

У погибшего осталась вдовой 19-летняя жена и маленькая дочь. Фото: соцсети

НИКТО ИЗ СОСЕДЕЙ НЕ ВЫШЕЛ НА ПОМОЩЬ

Как удалось выяснить корреспондентам «КП-Уфа», в тот день Артем действительно был не в духе – выпивал, поссорился с женой. Супруга даже собрала маленькую дочь и ушла из дома, а молодой человек продолжил выпивать. Что произошло потом, и из-за чего пес набросился на хозяина, остается только догадываться. Соседи рассказывают, что сначала слышали шум, крики. В какой-то момент истекающему кровью Артему удалось открыть дверь, чтобы попросить о помощи, но выйти он уже не смог. Удивительно, что никто из соседей не рискнул и не помог отогнать агрессивную собаку.

- Никто не открыл дверь. Столько мужчин было в доме, но никто не вышел. Можно же было шокером отпугнуть собаку, палкой, или накрыть ее одеялом, чтобы она запуталась. Так бы и Артем может живой остался, и собак бы не пристрелили, - сокрушается соседка погибшего. – А самое непонятное, за что вторую собаку убили? Она вообще в комнате была закрытая, а в нее обойму выпустили. Когда Артема увозили на скорой, он был еще в сознании, все стонал, что его Сару убили… Очень жуткая ситуация, но многим будет уроком – не стоит заводить собаку, если не знаешь, как ее воспитывать, или бьешь ее.

Похороны Артема состоялись сегодня. У погибшего вдовой осталась 19-летняя супруга и 1,5-годовалая дочь. Молодая женщина плачет и не может прийти в себя от шока.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшего парня.