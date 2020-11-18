Коронавирус в Башкирии на 18 ноября 2020 года: в республике новый антирекорд по числу заболевших

Шестеро пациентов находятся на искусственной вентиляции легких

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в республике, и пока ежедневные цифры новых заболевших продолжают только расти. Накануне в регионе был поставлен новый антирекорд: за сутки ковид выявили у 121 человека, а общее число инфицированных достигло 12565 человек. Из них на амбулаторном лечении находятся 1025 жителей республики, еще 317 госпитализированы. Состояние 32 пациентов врачи оценивают как тяжелые, все они переведены в реанимацию. Шестеро пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Количество новых выявленных случаев внебольничной пневмонии тоже неприятно удивляет – 375 новых случаев за сутки.

Также в региональном минздраве рассказали о новом умершем от осложнений ковида. 69-й жертвой коронавируса стал 73-летний уфимец с такими тяжелыми сопутствующими заболеваниями как ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, атеросклероз аорты третьей стадии и эрозивный гастрит. Отметим, что в Башкирии по одной смерти от коронавируса регистрируется ежедневно с 5 ноября.

- Также выписано за сутки 44 человека. Всего с начала эпидемии от коронавируса полностью вылечились 11154 жителей республики.

В МИНЗДРАВЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО СМЕРТНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ ВЫРОСЛА «НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»

На очередном брифинге по борьбе с коронавирусом глава башкирского Минздрава Максим Забелин со ссылкой на «оперативные данные» заявил, что смертность в республике выросла «не более чем на 10%».

– Смертность в республике составляет 13,4 на 1000 жителей республики. В структуре смертности более 44% составляют болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания как причина смертности выросла всего-навсего на 1,4 раза, – пояснил глава ведомства.

Также по заявлению Забелина, в регионе отмечается значительное снижение младенческой смертности на 12,4% (по данным Росстата – на 18,5%), а также количества смертей из-за болезней системы кровообращения, онкологии, самоубийств и аварий.

Напомним, что на днях в ряде СМИ и соцсетях муссировалась информация, что в республике наблюдается высокий уровень «избыточной смертности» – то есть умирает больше людей, чем прогнозировалось. Максим Забелин заявил, что Минздрав республики уже направил запрос в органы государственной статистики для уточнения информации по числу умерших, «чтобы иметь официальные данные для опровержения либо комментирования» информации об избыточной смертности.

Отметим, что по данным Росстата, за январь-сентябрь 2020 года в Башкирии умерли 41 092 человека, что на 11,4% больше, чем за тот же период 2019 года, тогда умерло 36883 человек.