Нидерланды, Кипр или Россия: кому на самом деле принадлежат крупные торговые центры Уфы

На фото: ТРЦ «Июнь» в Уфе. Моллы с таким же названием есть еще в нескольких городах России

Как известно, пандемия коронавируса никуда не делась и сотни уфимских предприятий продолжают терпеть убытки. В торговых центрах все меньше посетителей, а некоторые коммерческие площади и вовсе пустуют. «Комсомолка» выясняла, кто на самом деле получал прибыль от работы популярных в башкирской столице ТЦ и так уж сильно это ударит по бюджету. Ведь как известно, львиная доля доходов региональной казны – налоги на прибыль организаций, которые они платят в том регионе, где зарегистрированы.

Используя открытые данные нам удалось установить, что большинство популярных торговых центров в Уфе зарегистрированы как «малые» или «микропредприятия» и платят налоги по сниженной ставке. И лишь некоторые из них пополняют башкирскую казну.

ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

В свою подборку мы постарались включить самые популярные и узнаваемые торговые центры Уфы. Само собой, в нее вошли далеко не все комплексы. Из того, что нам удалось узнать из открытых источников, можно сделать вывод, что в башкирской столице работает очень мало «местных» ТЦ.

Например, ТРЦ «Июнь» принадлежит московской группе компаний «Регионы», уставной капитал которой всего 10 тысяч рублей. Им также принадлежат несколько моллов (торговых центров - ред.) по всей стране. Если верить сервису «List-Org», то убыток организации в прошлом году составил порядка 17 млн рублей.

Еще один популярный в Уфе ТРК «Семья» принадлежит структурам бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова. Так по крайней мере утверждает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на ЕГРЮЛ. Помимо уфимского ТРК в собственности у пермского бизнесмена такой же торговый центр в Перми и еще множество небольших магазинов под общим брендом «Семья».

ТРК «Семья» принадлежит структурам бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова

НАТУРАЛЬНЫЕ УФИМЦЫ

Примечательно, что ТЦ, зарегистрированных непосредственно в Уфе, мы нашли не так много. Согласно открытым данным, до объявления банкротом в конце прошлого года полностью уфимским был ТК «Центральный». С 16 декабря 2019 года в отношении юридического лица, владеющего бывшим «Центральным рынком», началось конкурсное производство. Это значит, что скоро у него должен появиться новый владелец.

В конце прошлого года ТК «Центральный» был признан банкротом

Еще один полностью уфимский ТЦ – «Меркурий». Бывший «Колхозный рынок» принадлежит местной предпринимательнице Эльвире Сулеймановой и является микропредприятием с уставным капиталом в 20 тысяч рублей. К слову, ей же принадлежат еще два торговых центра в Уфе – «Юлдаш» и «Караван», а также центральный рынок в Белебее.

Бывший «Колхозный рынок» принадлежит местной предпринимательнице Эльвире Сулеймановой

Данные, которые нам удалось найти по ТЦ «Ультра» утверждают, что этим торговым центром владеет уфимская бизнес-леди Лариса Елисеева. Уставной капитал там тоже вполне приличный – более 2,8 млн рублей. Четыре года назад юридическое лицо, на которое оформлена «Ультра», стало микропредприятием и, соответственно платит пониженный налог на прибыль.

ТЦ «Ультра» - один из немногих полностью уфимских моллов

В числе владельцев ТСК «Сипайловский», согласно открытым данным, числятся восемь предпринимателей. Самой большой долей в 51% владеет бизнесмен Ришат Сулейманов, а 26% принадлежит Раилю Газизову. Остальные части распределены между их партнерами. Уставной капитал этого юрлица составляет 100 тысяч рублей и числится в реестре как малое предприятие.

В числе владельцев ТСК «Сипайловский» числятся восемь предпринимателей

ИНОСТРАННЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

Самый крупный торговый центр в Уфе – это «Мега». Только этот ТЦ и «Июнь» в открытую пишут название юридического лица, которому принадлежит комплекс. Как вы, наверное, догадались, «Мегой» владеет иностранная компания. Фирма, зарегистрированная в королевстве Нидерланды, имеет множество подобных уфимскому ТЦ по всей стране. Формальный «дом» у этой компании находится в городе Лейден.

Мегой» владеет иностранная компания, зарегистрированная в Нидерландах

В свою очередь, другой крупный торговый комплекс «Планета», полностью принадлежит кипрской компании. Уставной капитал ее составляет 10 тысяч рублей, а конкретное место регистрации – город Лимассол, республика Кипр.

Дело в том, что на Кипре существует особый налоговый режим, позволяющий бизнесменам платить налог на прибыль в размере всего 1%. Именно поэтому многие российские предприниматели предпочитают регистрировать свои фирмы именно там.

Уфимская «Планета» принадлежит фирме с Кипра

Часть ТЦ «Аркада» в Уфе принадлежит иностранной компании, также зарегистрированной на Кипре. Но 51% уставного капитала, который составляет 100 тысяч рублей, все-таки находится в распоряжении российской компании. А она, в свою очередь, зарегистрирована в Москве.

Чуть больше половины доли в ТЦ «Аркада» в Уфе в собственности у московской компании

По бывшему ТЦ «Башкирия», который теперь именуют «Лайфстайл центр «Башкирия», информацию найти было, пожалуй, сложнее всего. С помощью открытой базы данных нам удалось найти компанию, которая по описанию видов деятельности и фактическому адресу может быть владельцем этого крупного ТЦ. Предполагаемая фирма-владелец учреждена несколькими жителями Башкирии и двумя организациями, зарегистрированными на Кипре. Правда, в отличие от большинства уфимских торговых центров, у этой организации внушительный уставной капитал – более 563 млн рублей.

Лайфстайл центр «Башкирия» несколько раз перепродавали. Сейчас кому он точно принадлежит выяснить довольно сложно.

Выходит, что из крупнейших моллов Уфы, лишь единицы платят налоги именно в бюджет Башкирии. А есть и те, кто вовсе никак не пополняет казну нашей страны.