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Экономика

Нидерланды, Кипр или Россия: кому на самом деле принадлежат крупные торговые центры Уфы

«Комсомолка» на основе открытых данных узнавала, кто получает прибыль от работы ТЦ в башкирской столице
Павел КРАЙНОВ
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На фото: ТРЦ «Июнь» в Уфе. Моллы с таким же названием есть еще в нескольких городах России

На фото: ТРЦ «Июнь» в Уфе. Моллы с таким же названием есть еще в нескольких городах России

Как известно, пандемия коронавируса никуда не делась и сотни уфимских предприятий продолжают терпеть убытки. В торговых центрах все меньше посетителей, а некоторые коммерческие площади и вовсе пустуют. «Комсомолка» выясняла, кто на самом деле получал прибыль от работы популярных в башкирской столице ТЦ и так уж сильно это ударит по бюджету. Ведь как известно, львиная доля доходов региональной казны – налоги на прибыль организаций, которые они платят в том регионе, где зарегистрированы.

Используя открытые данные нам удалось установить, что большинство популярных торговых центров в Уфе зарегистрированы как «малые» или «микропредприятия» и платят налоги по сниженной ставке. И лишь некоторые из них пополняют башкирскую казну.

ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

В свою подборку мы постарались включить самые популярные и узнаваемые торговые центры Уфы. Само собой, в нее вошли далеко не все комплексы. Из того, что нам удалось узнать из открытых источников, можно сделать вывод, что в башкирской столице работает очень мало «местных» ТЦ.

Например, ТРЦ «Июнь» принадлежит московской группе компаний «Регионы», уставной капитал которой всего 10 тысяч рублей. Им также принадлежат несколько моллов (торговых центров - ред.) по всей стране. Если верить сервису «List-Org», то убыток организации в прошлом году составил порядка 17 млн рублей.

Еще один популярный в Уфе ТРК «Семья» принадлежит структурам бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова. Так по крайней мере утверждает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на ЕГРЮЛ. Помимо уфимского ТРК в собственности у пермского бизнесмена такой же торговый центр в Перми и еще множество небольших магазинов под общим брендом «Семья».

ТРК «Семья» принадлежит структурам бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова

ТРК «Семья» принадлежит структурам бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова

НАТУРАЛЬНЫЕ УФИМЦЫ

Примечательно, что ТЦ, зарегистрированных непосредственно в Уфе, мы нашли не так много. Согласно открытым данным, до объявления банкротом в конце прошлого года полностью уфимским был ТК «Центральный». С 16 декабря 2019 года в отношении юридического лица, владеющего бывшим «Центральным рынком», началось конкурсное производство. Это значит, что скоро у него должен появиться новый владелец.

В конце прошлого года ТК «Центральный» был признан банкротом

В конце прошлого года ТК «Центральный» был признан банкротом

Еще один полностью уфимский ТЦ – «Меркурий». Бывший «Колхозный рынок» принадлежит местной предпринимательнице Эльвире Сулеймановой и является микропредприятием с уставным капиталом в 20 тысяч рублей. К слову, ей же принадлежат еще два торговых центра в Уфе – «Юлдаш» и «Караван», а также центральный рынок в Белебее.

Бывший «Колхозный рынок» принадлежит местной предпринимательнице Эльвире Сулеймановой

Бывший «Колхозный рынок» принадлежит местной предпринимательнице Эльвире Сулеймановой

Данные, которые нам удалось найти по ТЦ «Ультра» утверждают, что этим торговым центром владеет уфимская бизнес-леди Лариса Елисеева. Уставной капитал там тоже вполне приличный – более 2,8 млн рублей. Четыре года назад юридическое лицо, на которое оформлена «Ультра», стало микропредприятием и, соответственно платит пониженный налог на прибыль.

ТЦ «Ультра» - один из немногих полностью уфимских моллов

ТЦ «Ультра» - один из немногих полностью уфимских моллов

В числе владельцев ТСК «Сипайловский», согласно открытым данным, числятся восемь предпринимателей. Самой большой долей в 51% владеет бизнесмен Ришат Сулейманов, а 26% принадлежит Раилю Газизову. Остальные части распределены между их партнерами. Уставной капитал этого юрлица составляет 100 тысяч рублей и числится в реестре как малое предприятие.

В числе владельцев ТСК «Сипайловский» числятся восемь предпринимателей

В числе владельцев ТСК «Сипайловский» числятся восемь предпринимателей

ИНОСТРАННЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

Самый крупный торговый центр в Уфе – это «Мега». Только этот ТЦ и «Июнь» в открытую пишут название юридического лица, которому принадлежит комплекс. Как вы, наверное, догадались, «Мегой» владеет иностранная компания. Фирма, зарегистрированная в королевстве Нидерланды, имеет множество подобных уфимскому ТЦ по всей стране. Формальный «дом» у этой компании находится в городе Лейден.

Мегой» владеет иностранная компания, зарегистрированная в Нидерландах

Мегой» владеет иностранная компания, зарегистрированная в Нидерландах

В свою очередь, другой крупный торговый комплекс «Планета», полностью принадлежит кипрской компании. Уставной капитал ее составляет 10 тысяч рублей, а конкретное место регистрации – город Лимассол, республика Кипр.

Дело в том, что на Кипре существует особый налоговый режим, позволяющий бизнесменам платить налог на прибыль в размере всего 1%. Именно поэтому многие российские предприниматели предпочитают регистрировать свои фирмы именно там.

Уфимская «Планета» принадлежит фирме с Кипра

Уфимская «Планета» принадлежит фирме с Кипра

Часть ТЦ «Аркада» в Уфе принадлежит иностранной компании, также зарегистрированной на Кипре. Но 51% уставного капитала, который составляет 100 тысяч рублей, все-таки находится в распоряжении российской компании. А она, в свою очередь, зарегистрирована в Москве.

Чуть больше половины доли в ТЦ «Аркада» в Уфе в собственности у московской компании

Чуть больше половины доли в ТЦ «Аркада» в Уфе в собственности у московской компании

По бывшему ТЦ «Башкирия», который теперь именуют «Лайфстайл центр «Башкирия», информацию найти было, пожалуй, сложнее всего. С помощью открытой базы данных нам удалось найти компанию, которая по описанию видов деятельности и фактическому адресу может быть владельцем этого крупного ТЦ. Предполагаемая фирма-владелец учреждена несколькими жителями Башкирии и двумя организациями, зарегистрированными на Кипре. Правда, в отличие от большинства уфимских торговых центров, у этой организации внушительный уставной капитал – более 563 млн рублей.

Лайфстайл центр «Башкирия» несколько раз перепродавали. Сейчас кому он точно принадлежит выяснить довольно сложно.

Лайфстайл центр «Башкирия» несколько раз перепродавали. Сейчас кому он точно принадлежит выяснить довольно сложно.

Выходит, что из крупнейших моллов Уфы, лишь единицы платят налоги именно в бюджет Башкирии. А есть и те, кто вовсе никак не пополняет казну нашей страны.

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