Коронавирус в Башкирии на 17 ноября 2020: глава региона назвал ситуацию с ковидом «стабильно тяжелой»

Масочный режим снова ужесточат

Накануне в правительстве Башкирии состоялось очередное оперативное совещание, посвященное борьбе с коронавирусом в республике. Ситуация с распространением инфекции до сих пор остается напряженной, это признал и сам Радий Хабиров.

– Мы характеризуем ситуацию в республике как стабильно тяжелую. Она сложная. У нас каждый день более ста заболевших. Несколько человек у нас умирает. Поэтому это тяжелая ситуация. Я полагаю, что в случае соблюдения всех мер у нас произойдет остановка прироста заболевших, но это займет время. Я прошу держать в запасе коечный фонд и, если есть необходимость, разворачивать новые учреждения, –заявил Хабиров.

Глава региона отметил, что возлагает большие надежды на новый инфекционный госпиталь в Стерлитамаке, который откроется через 2-3 недели. Его строят по образцу отстроенного весной ковид-центра в поселке Зубово.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

По оперативным данным, представленным в отчете главы Минздрава, за последние сутки в Башкирии зарегистрировано 116 новых случаев заболевания, а общее число инфицированных ковидом достигло 12444 человек.

- На госпитализации в настоящий момент находятся 318 пациентов. Состояние большинства из них пациентов врачи оценивают как средней тяжести и тяжелое, еще 32 пациента находятся в реанимации, а 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ, - уточнил Максим Забелин.

Что касается уровня смертности, республика сейчас находится на 80 месте. На сегодняшний день от вируса умерли 68 человек, среди них есть и 94-летний долгожитель, который не смог победить заразу.

С полным выздоровлением с начала эпидемии выписано 11110 человек – это 90 процентов от общего числа заболевших.

- По загруженности коечного фонда: всего для ковидных больных развернуто 5800 коек, в настоящий момент их загрузка составляет 77 процентов. Все больницы укомплектованы и лекарствами, и кислородными концентраторами, и аппаратами ИВЛ, - добавил Максим Забелин.

ПОЯВИЛСЯ АНТИКОВИДНЫЙ ЦЕНТР

С целью разгрузить медиков и дать населению нужную информацию по коронавирусу в республике открыли Антиковидный ситуационный центр, расположенный в здании Конгресс-холла в Уфе. Возглавила его депутат Римма Утяшева. Центр создан для того, чтобы каждый заболевший житель региона мог проконсультироваться со специалистами. Со слов властей, он поможет разгрузить медицинские организации.

- Надеемся, что новый центр снизит градус обращений людей. У каждого будет возможность получить внятную информацию, - сказал Хабиров.

В свою очередь Римма Утяшева сообщила, что работать будут в центре операторы, медицинские эксперты.

Номер телефона центра 8 (347) 218-19-19. По нему вы можете задать свой вопрос, связанный с коронавирусом.

УСИЛИТЬ РАБОТУ ПО ТЕМ, КТО НЕ НОСИТ МАСКИ

Каждую неделю Хабиров напоминает о том, как важно носить маски. На этот раз глава попросил МВД усилить работу по нарушителям масочного режима. По его словам, на предстоящем заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, он планирует отчитать тех глав районов, где выписано мало штрафов за нарушения антиковидных правил.

- О соблюдении масочного режима: не снижайте пожалуйста обороты. На этой неделе я послушаю тех глав муниципалитетов, где небольшие количества штрафов. Мне эти деньги не нужны. Но, то, что штрафов нет – это значит работа поставлена плохо. Нам есть где еще людей убедить, чтобы соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы, - подчеркнул Хабиров.

Отчитал Хабиров в очередной раз и чиновник, которые нарушают антиковидные правила. Глава снова озвучил позорный список – где-то нет термометров и антисептиков, где-то масочный режим соблюдается лишь на 60%.

НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРО ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ

Также Радий Хабиров попросил министра здравоохранения Максима Забелина уделять внимание не только лечению коронавируса, но и другим болезням. По словам руководителя региона, из-за того, что медицинская система акцентируется в основном на COVID-19, страдают пациенты с другими недугами.

– Коронавирус бьет по другим видам заболевания, и у нас люди из-за коронавируса не могут получить до конца квалифицированную помощь. На эту ситуацию обращайте внимание. Мы не можем всю медицину повернуть только на ковид. Когда мы будем спасать от ковида, у нас пачками люди будут умирать от других заболеваний, – обратился Хабиров в главе Минздрава.

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА – КОМУ И КОГДА?

На обеспечение пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении, республике выделили 151 млн рублей. Эти деньги рассчитаны на 19 тысяч пациентов.

Максим Забелин на совещании пояснил, что Минздрав республики планирует обеспечивать бесплатными лекарствами по пять тысяч человек в месяц.

По его словам, получат бесплатные препараты пациенты с подтвержденным или вероятным случаями заболевания коронавирусной инфекцией. В приоритете – больные со средней и тяжелой формой COVID-19 и внебольничной пневмонии. Схемы лечения и комбинации препаратов будет определять лечащий врач.

– Первые поставки препаратов поступили на склады в прошедшие выходные. Это противовирусные препараты на 1100 пациентов, также поступили антибактериальные препараты на две тысячи пациентов, – сказал Забелин.

В Уфе первые пакеты с препаратами передадут уже сегодня, с завтрашнего дня их получат все остальные медучреждения Башкирии. Доставлять лекарства будет или медик, или волонтер. При получении пациенту нужно будет расписаться.