Коронавирус в Башкирии на 13 ноября 2020 года: жертв все больше и больше

В стационарах республики лечатся 285 человек, 27 них находятся в тяжелом состоянии, на ИВЛ – 6

«КП-Уфа» публикует оперативную информацию о коронавирусе в Башкирии по состоянию на 13 ноября 2020 года. К сожалению, вирус бушует, а количество погибших от него только растет.

На сегодняшний день в республике зафиксирован 11 981 случай заражения коронавирусом. За сутки заразу выявили еще у 110 человек. В стационарах республики лечатся 285 человек, 27 них находятся в тяжелом состоянии, на ИВЛ – 6. У 621 человека болезнь протекает в легкой форме, и они лечатся дома. За сутки вирус победили 27 человек, за все время с начала пандемии выздоровели 11 011 пациентов.

К сожалению, зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. На этот раз ковид унес жизнь 63-летней уфимки. У нее были сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2 типа, цереброваскулярное заболевание и хроническая ишемия головного мозга.

НАЧАЛОСЬ ОБСУЖДЕНИЕ НОВОГО ГОДА

Тем временем власти Башкирии начали обсуждать новые запреты из-за коронавируса в новогодние праздники.

По крайней мере чиновникам всех уровней уже запретили проводить корпоративы. А простые жители смогут собираться до 50 человек в компании и только строго до полуночи. Уличные горки и елки будут открыты для посетителей, поскольку риск заразиться на свежем воздухе минимальный. Разрешат и небольшие выступления артистов, но с соблюдением санитарных правил. Мероприятия в помещениях будут отменены.