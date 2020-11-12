Тайная съемка обернулась масштабным сливом: эрофотосессия девушек из Уфы разлетелась по интернету

Снимки с «закрытой» фотосессии разлетелись по всему Интернету и попали в массы, чего модели даже не ожидали.

Настоящий скандал разгорелся на прошлой неделе в Башкирии. 5 ноября популярная модель из Уфы Сания Тимасова и ее коллеги, две девушки, были приглашены на фотосессию на завод в башкирский город Благовещенск. Фотосессия была достаточно пикантной – сначала модели снимались в нижнем белье, в купальнике, шортиках и маечке, в рабочей форме, а потом заказчик уговорил их и вовсе раздеться. Все бы ничего, ведь для моделей это обычная практика. Только вот снимки с «закрытой» фотосессии, еще и в стиле ню, внезапно разлетелись по всему интернету и попали в массы, чего модели совершенно не ожидали.

По словам девушки, пока с ними работал профессиональный фотограф, параллельно кто-то снимал на свой телефон. В интернете оказались именно любительские снимки, снятые «исподтишка». Модели уверены, заказчик нарушил не только все нормы морали, но и договор, ведь фотографии должны были попасть только в официальный календарь предприятия 2021 года. Более того, сами девушки впервые увидели эти фотографии, когда они уже вовсю гуляли в сети.

«ЧТО ЧУВСТВУЮТ МОДЕЛИ, ЧЬИ ФОТО ОБЛЕТЕЛИ ИНТЕРНЕТ?»

Сания Тимасова сейчас активно защищает свои права и права своих коллег. Девушка, не стесняясь, пишет на своей странице об этой грязной истории. Со слов модели, данные фото и видео были сняты только на телефон руководителя и были отправлены учредителю предприятия.

- Меньше, чем через сутки, они расползлись по всему городу и попали в СМИ. Ни я, ни модели не выкладывали данные материалы. Я вообще не имела к ним доступа... Так откуда же они попали в широкие массы? Что чувствуют модели, чьи фото облетели инет? Им очень обидно и досадно что их выставили таким нелицеприятным образом, - написала Сания.

Естественно, девушка очень расстроилась и разочаровалась – они с подругами хотели подарить положительных эмоций рабочих, а в итоге принесли неприятностей себе и близким. Теперь перед новыми заказами модели несколько раз подумают.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАНО

10 ноября Сания Тимасова вместе с адвокатом подали заявление в МВД по факту использования личных данных без разрешения правообладателей.

Само предприятие перестало выходить на связь с моделями сразу же после слива, теперь, как отметила Сания, их общение с ними «будет только в правовом поле».

КОМПЕТЕНТНО

Роман Петров, адвокат:

«Ситуация девушек не из приятных – их сняли полуголыми исподтишка и слили снимки в интернет. В этом случае уже можно попытаться доказать нарушение своего права на личную жизнь. Дело в основном в этом случае заводится на лицо, его нужно установить и привлекать. Девушки на фотографиях имеют право предъявить претензии, требовать удалить снимки. Нужно обратиться в прокуратуру, в течение 24 часов с помощью провайдера надзорное ведомство должно заблокировать ресурс, на котором размещены фотографии, если это соцсети, Инстаграм, во Вконтакте – удалить оттуда снимки. На того, кто снимал исподтишка и выложил фото, заводится дело об административном правонарушении. Эти фото оскорбляют девушек, унижают, это вмешательство в личную жизнь. Нарушителю грозит штраф до 100 тысяч рублей».