Археологи бьют тревогу: в Башкирии на территории древнего городища внезапно возникло странное здание

Так сейчас выглядит здание, возникшее на территории Сорвихинского городища под Бирском

Еще летом этого года башкирские археологи обнаружили, что на территории древнего городища под Бирском идет строительство странного здания. Согласно федеральному законодательству, делать это категорически запрещено – объект исторического наследия «Сорвихинское городище» находится под охраной государства. Тогда ученые во главе с Илшатом Бахшиевым выехали на место и сфотографировали все, что находится на этой «строительной площадке». И тут же обратились с заявлением в Башкультнаследие – именно эта структура отвечает за сохранность археологических памятников.

ЗАМЕТИЛИ СЛУЧАЙНО

Как рассказал в беседе с «Комсомолкой» сам Илшат Бахшиев, о строительстве здания неизвестного назначения он и его команда единомышленников узнали совершенно случайно. Один из его аспирантов ехал мимо и заметил, что около городища кто-то что-то строит. Этот факт вызвал обеспокоенность у археологов: они боятся, что строители повредят уникальный древний памятник.

- Для меня, как археолога, все древние памятники уникальны. Особенность Сорвихинского городища заключается в том, что это поселение, существовавшее примерно в 3-5 веках. Судя по археологическим находкам, на этом месте, на высоком берегу Белой, находилась настоящая крепость с высоким валом и рвом. Она уникальна, прежде всего, тем, что была расположена на открытой местности, вдали от лесов. Для нашего региона – это редкость. Мы относим городище к Бахмутинской археологической культуре. То есть, это памятник, созданный коренным населением края, - рассказывает Илшат Бахшиев.

На фото: как выглядело здание летом 2020 года. Стройку на городище археологи заметили совершенно случайно

По словам ученого, Сорвихинское городище ценно еще и тем, что его объекты очень хорошо сохранились. Этот археологический памятник нужно еще изучать и изучать – материала для исследований там хватит не на одно поколение ученых. Открыли его 170 лет назад, а в 1992 году поставили на госохрану, признав памятником федерального значения.

«ВЫНЕСЛИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ»

В Башкультнаследии ученым ответили, что «вынесли предостережение» тем, кто строит на территории городища это здание.

- Но, как мы видим, октябре мы вновь приехали туда и обнаружили, что строительство почти завершено. Здесь возникают вопрос: либо кто-то вольно трактует закон об охране объектов культурного наследия, либо заказчики строительства не прислушались к позиции государственного органа. Я только предположить могу, - поясняет ученый.

Илшат Бахшиев отмечает, что команда археологов не знает, кто заказчик и исполнитель строительства.

- Я действую как археолог в данном случае. Узнал об этом вчера – отправил фотографии своим знакомым в управление по госохране памятников. Они сказали, что будут предпринимать меры. Есть закон «Об объектах культурного наследия», в котором прописано, что при любых строительных работах должны проводиться археологические историко-культурные экспертизы. По этим нормам и надо жить. Неважно, нефтяник ты или обычный фермер, - подчеркивает Бахшиев.

Как дальше будут развиваться события, покажет лишь время. Смогут ли узаконить строители это здание, либо его снесут из-за близости к историческому памятнику – пока неизвестно.