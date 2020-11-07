Жительница Башкирии выиграла в лотерею пять тонн асфальта

Фото: "Зианчуринские зори"

Жительница села Исянгулово в Зианчуринском районе Башкирии выиграла … пять тонн асфальта. Необычный приз разыгрывался в лотерее, которую проводила местная газета. Обладателю второго места достался теленок, но Лиле Акчуриной повезло больше и теперь двор ее дома выгодно отличается от соседних наличием новенького асфальта.

Условия самого конкурса были вполне традиционными для российской глубинки. Подпишись на газету «Зианчуринские зори», желательно на год, оставь свою фамилию на бланке, да жди результатов. Учитывая, что призы были известны заранее, конкурс вызвал немалый ажиотаж. Телята на селе — валюта покрепче доллара, а асфальта иногда и на дорогах-то нет, что уж говорить о дворах.

По словам работников газеты, женщине не пришлось заботиться об асфальте самой. В назначенный день к дому подъехали дорожники, которые и уложили новенькое покрытие.

- Вообще то я надеялась на пачку чая, - прокомментировала местному изданию Ufa1.ru свой выигрыш сама Лилия Акчурина. - Ну и вообще там было много призов, не только теленок, но и морозилку. Но так получилось намного лучше, проложили дорожку до огорода, и даже до дороги хватило. Для нас это большое счастье!