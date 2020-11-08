Коронавирус в Башкирии на 8 ноября: 103 выявленных случая заболевания и очередная смерть

В тяжелом состоянии находятся 14 пациентов, трое из которых - на аппаратах ИВЛ Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Башкирии. По данным Минздрава республики, в регионе за сутки было зафиксировано еще 103 случая заболевания. Это рекордный показатель для осеннего периода, больше суточный прирост был только в начале лета (119 случаев по данным на 5 июня).

Общее число инфицированных достигло уже 11446 человек. Из тех, кто болеет в данный момент, 259 проходят лечение в больницах, а 452 амбулаторно. В тяжелом состоянии находятся 14 пациентов, трое из которых - на аппаратах ИВЛ. 151 человека за минувшие сутки выписали как выздоровевших, всего от ковида оправились 10676 жителей Башкирии.

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Однако есть и новые жертвы. 58-летний житель Дюртюлинского района стал 59-м по счету жителем региона, погибшим от коронавируса. Известно, что мужчина также страдал от гипертонической болезни и хронического пиелонефрита. Отметим, что уже третий день подряд в республике регистрируются смертельные случаи от ковида.

Растет и число заболевших внебольничной пневмонией. По последним данным, этот диагноз был поставлен еще 296 людям. 279 человек переболели пневмонией и были выписаны.