«Времени на раздумья не было»: в Башкирии сотрудница ФСИН вытащила детей из объятого дымом дома

Сама Анастасия Денисова уверена: на ее месте так поступил бы каждый

В минувшую среду в Мелеузе загорелся частный дом. Все могло закончиться весьма печально, и в пожаре могли погибнуть двое детей, если бы не старший инспектор группы кадров Межрегионального учебного центра УФСИН Анастасия Денисова. Не задумываясь ни на минуту и рискуя собственной жизнью, женщина бросилась на помощь и вытащила детей на улицу.

«ДЫМ УЖЕ ПРОНИК В КОМНАТЫ»

- Все произошло 4 ноября, в праздничный день. Примерно около 5 часов вечера я выглянула в окно, и заметила странный дым, идущий от соседнего дома. Сначала я подумала, что соседи жгут траву. Мы живем все в частном секторе, траву тут часто сжигают, да и дым шел откуда-то с задворок. Но приглядевшись, я поняла, что это не просто костер. Дым был густой, черный и быстро сгущался. Я была знакома с семьей, которая проживала в этом доме, знала, что там есть дети – 14-летняя девочка и 11-летний мальчик, поэтому решила все же сходить и проведать их. Вдруг они сидят на кухне и даже не догадываются, что во дворе у них что-то горит, - рассказывает Анастасия Денисова.

Когда женщина подбежала к калитке, то увидела в окне дома перепуганных и растерянных детей. Они рассказали, что горит баня, но они не могут выбраться наружу, потому что заклинило москитную сетку на окне, а веранда, где находилась дверь, была уже полностью задымлена.

- Я понимала, что времени на раздумья у меня нет. Дым стал уже проникать в комнату, а там пару вдохов достаточно, чтобы потерять сознание. Я просто вырвала эту москитную сетку, после чего помогла ребятам по очереди вылезти из окна на улицу. Мимо проезжала девушка, она остановилась и вызвала пожарных. Я тем временем отвела ребят к себе домой, где переодела и успокоила. Дети мне и рассказали, что были дома одни – папа у них работает вахтой на севере, а мама затопила баню, а сама отлучилась ненадолго по делам в город. А тут такое происшествие, - вспоминает Анастасия Денисова.

Несмотря на то, что пожарные приехали очень быстро, огонь успел серьезно повредить дом, поэтому сейчас семья погорельцев занимается его разбором, чтобы строить новый. Но самое главное, что никто не пострадал – мама детей на следующий день приходила и очень благодарила соседку за проявленную отвагу. Ведь если бы не бдительность Анастасии Денисовой – все могло бы закончиться куда печальнее.

- С каждым может произойти такое несчастье. Я считаю, люди должны помогать друг другу. Вот и я, даже не думая, бросилась на помощь, ведь от меня зависели детские жизни, - признается женщина.

«КП-Уфа» также выражает благодарность Анастасии Денисовой за проявленное мужество.