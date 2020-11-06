Было – стало: гуляем по историческому центру Уфы, сравнивая здания с их старинными фото

Дом писателя Сергея Аксакова считается самым старым сохранившимся зданием в Уфе Фото: Рустем АХУНОВ

Каждый большой город нашей страны имеет свои знаковые места – исторические памятники, центры притяжения или красивые пешеходные улочки. В общем, места, куда не стыдно привести туристов. К сожалению, в Уфе таких не так уж много. Но в башкирской столице, как и в других «старых» провинциальных городах, есть свои памятники архитектуры.

Основная масса сохранившихся в Уфе памятников архитектуры – родом из 19 или начала 20 века. За эти годы в городе многое поменялось, а они знай себе, стоят и радуют глаз горожан. Используя старые фотографии начала прошлого века, мы решили посмотреть, как за это время изменились уникальные исторические здания. Такая своеобразная экскурсия по городу в формате «было – стало».

Прежде чем начнется наша прогулка по центру Уфы, хотелось бы заранее отметить, что в подборку самых интересных зданий, шагнувших из начала 20 века в 21-й, мы делали сугубо по личным симпатиям. Само собой, она далеко не полная. А еще мы заметили, что на снимках столетней давности все здания как будто расположены ниже, чем они сейчас. Возможно, их снимали с других ракурсов, а может быть дело в том, что тогдашние каменные мостовые были «ниже», чем нынешние асфальтированные улицы.

СПУСК К БЕЛОЙ

Нашу прогулку по историческому центру города мы предлагаем начать с самого старого сохранившегося здания в городе, построенного, по мнению краеведов, аж в середине 18 века. Дом-музей знаменитого русского писателя Сергея Аксакова находится на улице Зайнуллы Расулева, 4. До 2008 года эта улица носила имя болгарского коммуниста Димитра Благоева.

По версии краеведов дом дедушки Аксакова построили в 1770-х годах Фото: Рустем АХУНОВ

В этом доме прошло детство будущего автора «Аленького цветочка», а принадлежал он его родному деду Николаю Зубову. Знатоки истории Уфы говорят, что долгие время в советские годы там располагался кожно-венерический диспансер, а незадолго до открытия мемориального музея в 1978 году там находилась библиотека.

Так выглядел дом Сергея Тимофеевича Аксакова в начале 20 века

Следующая остановка – улица Тукаева. Это сейчас тихая улочка с преимущественно деревянными домами называется в честь народного татарского поэта. В начале прошлого века она носила название Воскресенская, а в позапрошлом веке – Фроловская.

Если спускаться по Тукаева сверху вниз, к реке Белая, то на перекрестке с улицей Советской (ранее Губернаторская) вам откроется вид на дом Губернатора. Это здание было построено в начале 1860-х годов на казенные деньги, хотя изначально его строили для «некоей госпожи Жуковской». Кем была эта женщина доподлинно неизвестно.

Сейчас в губернаторском доме находится Министерство здравоохранения Башкирии Фото: Рустем АХУНОВ

Самое интересно в истории возникновения этого дома – его первый «обитатель». Им стал первый губернатор Уфимской губернии Григорий Аксаков. Да, сын того самого писателя Сергея Аксакова. В дальнейшем это здание неизменно становилось резиденцией уфимских губернаторов. Сейчас здесь располагается министерство здравоохранения Башкирии.

Первым постояльцем дома Губернатора Уфимской губернии стал Григорий Аксаков

Следующее здание, попавшее в нашу подборку, расположено по адресу Тукаева, 39. Строительство здания завершилось в 1906 году и тогда же его передали в ведение Магометанского Духовного собрания под медресе для девочек. Оно получило название по имени своего основателя Хайруллы Усманова – «Усмания».

Сейчас в этом здании расположена уфимская школа №14 Фото: Рустем АХУНОВ

Сейчас здесь расположена уфимская школа №14. А вот так выглядело медресе в начале прошлого века.

Медресе для девочек «Усмания» появилось в 1906 году

Спустившись еще чуть ниже, на Тукаева, 48, мы видим здание госпиталя ветеранов войн. А когда-то здесь находилось еще одно женское учебное заведение – Епархиальное училище.

Республиканский госпиталь ветеранов войн на улице Тукаева, 48 Фото: Рустем АХУНОВ

Историки утверждают, что поначалу здесь располагалась Удельная контора и лишь в 1866-м году здание отдали под церковное училище для девочек. Его несколько раз перестраивали, и лишь в начале 20 века оно приобрело современный вид.

Здание Епархиального училища для девочек построили в 1866 году. Сейчас это госпиталь ветеранов.

ПО БОЛЬШОЙ КАЗАНСКОЙ

Продолжая прогулку по историческому центру, мы не можем не пройтись по улице Советской. Как известно, ранее она называлась Губернаторская.

Здание Национального музея Башкирии называют самым красивым в Уфе Фото: Рустем АХУНОВ

Особенно выделяется здесь здание Национального музея Башкирии. Ранее тут располагался Крестьянский поземельный банк, строительство которого началось в 1906 году. Многие ценители архитектуры считают, что это здание – самое красивое в Уфе.

Поначалу здание строилось для Крестьянского поземельного банка. Строительство завершилось в начале 20 века

Так или иначе, но все самые интересные на наш взгляд исторические здания в Уфе находятся на улице Октябрьской революции. Ранее она носила название Большая Казанская.

Здание по улице Октябрьской революции 10/1 было построено в 1880 году и вплоть до сегодняшнего дня в нем всегда находились образовательные учреждения Фото: Рустем АХУНОВ

Свою прогулку по этой уникальной улице, где что ни дом то памятник архитектуры, мы начали с дома №10/1. Сейчас там располагается учебный корпус БГПУ имени Акмуллы, а в конце позапрошлого века – первое в Башкирии Землемерное училище. Здание было построено в 1880 году и вплоть до сегодняшнего дня в нем всегда находились образовательные учреждения. В советские годы здесь располагался Землеустроительный техникум.

Поначалу в этом здании находилось первое в Башкирии Землемерное училище

Идем дальше. На перекрестке Октябрьской революции и Цюрупы стоит здание действующей пожарной части.

Эта действующая пожарная часть ранее была главным полицейским управлением Уфы Фото: Рустем АХУНОВ

Мало кто знает, что построили его еще в далеком 1872 году специально для полицейского управления Уфы. Да, раньше именно здесь находилось главное управление полиции в губернии. Там же располагалась и квартира главного полицмейстера.

Здание построили в 1872 году специально для полиции

Спускаясь по Большой Казанской, мы не могли не остановиться около здания исторического факультета БГПУ имени Акмуллы. В здании под номером 55, построенном еще в 1860-х годах, в разное время располагались церковно-приходское училище, детский дом, фабрично-заводское училище.

Сейчас в этом здании располагается Исторический факультет БГПУ имени Акмуллы Фото: Рустем АХУНОВ

В 1975 году помещения занял Педагогический институт. Жителям Уфы конца 19 – начала 20 века оно было известно как Второе Кузнецовское церковно-приходское училище.

В 19 веке здесь находилось Кузнецовское церковно-приходское училище

Чуть ниже по улице стоит здание, которое, если верить историкам, построено аж в 1770 году. Правда, его много раз перестраивали и меняли внешний вид и до наших дней оно дошло в совершенно другом виде, чем задумывалось архитектором. Дом, который сейчас имеет адрес Октябрьской революции, 57/1, строил для одного из своих сыновей знаменитый горнозаводчик Евдоким Демидов. С тех пор он стал резиденцией Демидовых в Уфе.

В доме князей Демидовых теперь живут простые уфимцы Фото: Рустем АХУНОВ

Сейчас там живут простые уфимцы. Представьте себе, каково это – жить в доме, построенном для представителя княжеской династии?

Так выглядел дом промышленников и князей Демидовых в начале 20 века

Идем дальше. На пути нам встречается здание Отдела полиции по Уфимскому району Башкирии, что находится на Октябрьской революции, 69.

Здание нынешнего Отдела полиции по Уфимскому району Башкирии было построено в 1903 году Фото: Рустем АХУНОВ

С момента постройки в 1903 году и до 1980-х годов здесь располагалась Первая пожарная и полицейская часть. Затем пожарная охрана переехала в другое место и помещение осталось за МВД.

Поначалу в это здании соседствовали пожарные и полицейские

Завершаем историческую экскурсию по Уфе на перекрестке Большой Ильинской (Валиди) и Телеграфной (Цюрупы). Здесь в 1880-х годах было простроено здание Губернского земства.

После Октябрьской революции и вплоть до 1940-х годов здесь располагался местный Минсельхоз, а затем завод «Уфимкабель».

Это учреждение послужило в определенной степени и с большими оговорками прообразом нынешнего Курултая Башкирии. После Октябрьской революции и вплоть до 1940-х годов здесь располагался местный Минсельхоз, а затем завод «Уфимкабель».

Здание было построено в 1880-х годах специально для Губернского земства

Сегодня здание перестраивается, чтобы стать «нетипичным» торговым центром. Сам завод уже вывезли за пределы Уфы.