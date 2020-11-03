В Башкирии молодая мать двоих детей скончалась при странных обстоятельствах

Фото: соцсети

На днях в деревне Ташлы в Гафурийском районе Башкирии похоронили 26-летнюю Рушану М. Молодая и красивая женщина, мать двух маленьких малышей, скончалась при странных и запутанных обстоятельствах, а вот ее родные винят в гибели бывшего супруга. Мол, он часто поднимал руку на Рушану, но она боялась обратиться за помощью и долго терпела. К сожалению, очередная ссора оказалась роковой.

В БОЛЬНИЦУ ОБРАТИЛАСЬ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

- Это все результат побоев бывшего мужа. В больницу она не сразу обратилась, поэтому было уже поздно, - рассказывает родственница погибшей. – Замахнулся на Рушану топором, острием задело по лбу, на ее сестру бросился с ножом. Девочки побоялись сразу заявить в полицию, в больницу тоже обратились только через пять дней. Сестра выжила и пошла на поправку, а Рушана умерла. При этом доказать, что именно бывший муж причастен к ее смерти, вряд ли теперь удастся. Рушана заявление не писала, ее родители тоже, а родственники бывшего мужа утверждают, что на девчонок кто-то другой напал. Мол, их избили в другом месте совсем.

Похоронили Рушану 2 ноября в родной деревне. На похоронах многие не могли сдержать слез – все запомнили молодую женщину как очень доброго, отзывчивого и веселого человека. А еще Рушана очень любила своих детей и всячески их баловала – малыши до сих пор не знают, что их мамы нет в живых.

Фото: соцсети

- Такая молодая красивая, жить да жить. Пусть земля будет пухом, красотка. А родителям огромного терпения, - вздыхает Рамиля А.

- Милая Рушана, пусть земля будет пухом. Ты всегда будешь в наших сердцах. До последнего не верила, что такое могло случиться с тобой, - соболезнует Альмира И.

- Земля пухом красавице, спокойствия и умиротворения. Родным и близким соболезнования, - скорбит Ильгиз И.

У погибшей сельчанки остались двое маленьких детей, сейчас за малышами присматривают ее родственники, которые собираются оформить над ними опеку.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье умершей Рушаны М.