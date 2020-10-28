На фото пес Радик и его настоящий хозяин Мурат

В башкирской столице Уфе фейковая история о местном «хатико» помогла хозяину воссоединиться со своим псом.

Все началось с сообщения в социальной сети. В нем говорилось о том, что в одном из дворов города бездомная собака ждет умершего хозяина два года. Во всяком случае, именно об этом рассказывали местные жители, прозвавшие пса Джульбарсом. При этом кому именно принадлежала собака, умалчивалось. Слух тут же подхватили СМИ. Об уфимском «Хатико» даже сняли репортаж на местном телевидении, представив его как пример невероятной преданности. После резонанса пса на передержку взяли волонтеры.

По словам горожан, пес ждал, когда домой вернется умерший хозяин

На самом деле, вся эта история оказалась неправдой. Хозяин пса жив. Мужчина по имени Мурат, проживший с питомцем без малого семь лет, потерял его ровно год назад при переезде в Уфу и уже отчаялся найти. Однако на днях знакомый показал ему в интернете сюжет о Радике – так на самом деле зовут пса. Мурат сразу же его узнал по рваной ране на ухе, поцарапанному глазу и пятну в форме дракона на лбу. Боевые ранения собака получила, когда жила в сельской местности и задирала местных дворняг.

Пса после того, как история приобрела резонанс, взяли волонтеры

Мурат смог выйти на волонтера, который пристроил собаку на передержку, и договорился о встрече. «Если вспомнит и простит, – сказал мужчина. – Значит, заберу к себе. Нет – так нет». Он даже не допускал и мысли, что это не его пес. Радик узнал Мурата, как только услышал свое настоящее имя. Он выпрыгнул из машины и помчался к хозяину на руки. Мужчина не смог сдержать слез. Все присутствующие – тоже.

– Хочу выразить благодарность всем кто так или иначе помогал и сопереживал за судьбу пса Джульбарса, а сейчас уже Радика. Вся эта запутанная история закончилась благополучно, – написали волонтеры на своей странице в соцсети. – Думаю, это не последняя встреча с Радиком. Мы будем следить за его жизнью и дальше.