Донорам за сдачу плазмы заплатят по 5000 рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В последнее время в социальных сетях жители Башкирии публикуют просьбы сдать неравнодушных плазму после коронавируса. Это связано с тем, что у некоторых людей болезнь протекает тяжело, и им требуется переливание крови. «Комсомолка» узнала в Минздраве Башкирии, помогает ли переливание крови, каких правил нужно придерживаться на сдаче, и какое вознаграждение ждет доноров.

«ПОМОГАЕТ 90% ПАЦИЕНТОВ»

Как пояснил Максим Забелин, антиковидная плазма – это плазма крови людей, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, и у которых имеются антитела к вирусу. У доноров берут плазму после коронавируса и переливают ее больным COVID-19, которым она помогает облегчить течение болезни и быстрее излечиться. Сейчас все имеющиеся ковидные госпитали активно применяют плазму после коронавируса в Уфе. - В нашей республике уже 1257 пациентам сделали переливание плазмы. В 90% случаев процедура дает положительную динамику. По объемам заготовки и применения плазмы после коронавируса Башкирия занимает второе место по России. Ежедневно на сдачу плазмы приходят от 8 до 15 человек. От одного донора заготавливается 3 дозы для лечения. На сегодняшний день заготовлено 2429 доз антиковидной плазмы, - такие данные привели в министерстве.

КАК СДАТЬ ПЛАЗМУ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА В УФЕ

Антиковидную плазму можно сдавать людям, которые переболели ковидом две или три недели назад. Как уточнила пресс-секретарь Минздрава, при себе донору нужно иметь три справки.

- Первая справка – положительный анализ на коронавирус, второй – положительный анализ на антитела и третий – отрицательный на коронавирус. На момент сдачи плазмы после коронавируса в Уфе донор должен быть здоров, - сказала Софья Алешина.

Также она уточнила, что переливание плазмы после коронавируса в Уфе делается строго по показаниям лечащего врача. Кому-то процедура не подходит, а кого-то ставит на ноги. На сегодняшний день плазму можно сдать в Республиканском центре переливания крови. Донорам заплатят 5000 рублей за сдачу крови, а также им положен выходной с работы.