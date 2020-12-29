Миша Ющенко, которому сейчас 1 год и 9 месяцев, родился с пороком сердца – малышу провели операцию сразу после рождения. Все прошло хорошо, он стал активничать, был обычным ребенком. Однако все изменила вторая операция, после которой он пережил инсульт, получил отек мозга. Сейчас на реабилитацию нужны немаленькие деньги – Миша в свои почти два года не сидит и не ходит.Как рассказала «КП-Уфа» мать Миши Гузель, уроженка Башкирии, сейчас они проживают в Омске, туда она уехала после замужества. Здесь же родился долгожданный Миша. Когда ему было 8 месяцев, медики настояли на второй операции. Только после наркоза Миша уже не проснулся и впал в предкомовое состояние. Целый месяц он пробыл в таком состоянии, пережил инсульт и получил отек мозга, а потом и атрофию зрительного нерва.- Как мы потом узнали, сыну неправильно подобрали лечение. После того, как Миша немного пришел в себя, мы полетели в Москву, где в одной из клиник нам подобрали другое лечение, и мы стали видеть улучшения, - говорит Гузель.Несмотря на все старания врачей московской клиники, Миша не сидит и не ходит. Мечта родителей – подарить ему здоровое детство. Ему нужно учиться все делать заново, и без реабилитации малышу не справиться.- Мы хотели попасть в центр на реабилитацию уже в январе 2021 года, но у нас не было денег. Записались только на апрель, собрали 190 тысяч – этого хватит на один курс. Следующий курс реабилитации нужно пройти в июне 2021 года, на него тоже нужно 190 тысяч.Семья Ющенко обращается ко всем неравнодушным за финансовой помощью.Если вы хотите им помочь, деньги можно перевести по следующим реквизитам:Карта Сбербанка: 4276 0600 5393 4504 Карта Раффайзенбанка: 4476 2461 2642 3934 Мама Ющенко Гузель Рабисовна – 89831189808.