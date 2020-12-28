Коронавирус коронавирусом, а новогодние гуляния в Уфе никто не отменял! Будут и развлекательная программа, и салют, и веселье. Публикуем для вас новогодний полезный справочник – расскажем, во сколько и где прогремит фейерверк, как будет ходить общественный транспорт, и работать аптеки с поликлиниками.САЛЮТУ – БЫТЬНовогодний фейерверк прогремит в небе над городом сразу в двух местах – на площади имени Ленина и перед ДК «Моторостроитель». Начало в два часа ночи.КАК В НОВЫЙ ГОД БУДУТ ХОДИТЬ АВТОБУСЫ И ТРОЛЛЕЙБУСЫВ ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года общественный транспорт в Уфе будет работать до 3:30 часов ночи.С 22.00 часов 31 декабря до 03.30 часов 1 января будет организована работа «Новогоднего маршрута» № 290 с интервалом движения 20 минут и следующей схемой движения:- Уфимский ДОК – ДК УМПО – Дворец им. С. Орджоникидзе – Стадион «Нефтяник» - Горсовет – Улица им. города Галле – ТК «Центральный» - Гостиный двор – ТСК «Пушкинский», а также в обратном направлении.Также до 3:30 будут ездить маршруты № 30, 31, 51, 51а, 248, 257к, 262к, 266, 269, 285, 291.После фейерверка жители и гости столицы смогут уехать домой на маршрутках №25, 74, 211, 218, 225, 269, 272, 298, они будут следовать от остановки «Горсовет».Также можно будет добраться на троллейбусах, которые будут ждать горожан на остановках:«Гимназия-интернат № 1 им. Рами Гарипова» в количестве 5 единиц:- 1 троллейбус следует до остановки «ТК «Центральный»;- 2 троллейбуса до остановки «Мкр. «Белореченский» (по ул. Айской);- 2 троллейбуса до остановки «Ледовый Дворец «Уфа–Арена» (по ул. Р. Зорге).Между остановками «Железнодорожная больница» и «Госцирк» в количестве 5 единиц:- 1 троллейбус следует до остановки «Троллейбусное депо № 2»;- 2 троллейбуса до остановки «Уфимский ДОК» (по ул. Первомайской);- 2 троллейбуса до остановки «Уфимский ДОК» (по ул. Кольцевой).На «Госцирке» будут стоять 4 трамвая, следующих по схеме:- 2 трамвая следуют до остановки «Улица Пушкина»;- 1 трамвай следует до остановки «Железнодорожный вокзал»;- 1 трамвай следует до остановки «Зеленая роща».КАК БУДУТ РАБОТАТЬ БОЛЬНИЦЫ И АПТЕКИГлава Минздрава Максим Забелин рассказал, что скорая помощь в каникулы будет работать в режиме повышенной готовности.- Работа поликлиник будет осуществляться с 1 января по 10 января с 8:00 до 17:00;- Работа «неотложки» с 8:00 до 16:00;- В круглосуточном режиме будут работать амбулаторные центры компьютерной томографии.- В каждом стационаре будет резерв коек для пострадавших.Что касаемо аптек сети «Госаптека», в которых выдают льготные лекарства, их режим работы тоже изменится.31 декабря аптеки будут работать с 08.00 до 20.00, с 1 по 8 января - с 10.00 до 21.00, а 9 и 10 января работают по режиму выходного дня с 08.00 до 21.00.КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ТРАВМПУНКТЫТравмпункты для взрослых:- в городской клинической больнице №5 (ул. Цюрупы, 84), тел. 8(347) 250-68-00;- больнице № 10 (ул. Максима Горького, 47), тел.8(347)243-25-38;- больнице № 21 (Лесной проезд, 3), тел.8(347)232-54-9.Режим работы у них круглосуточныйТравмпункт для детей расположен в детской поликлинике № 4 (ул. Орджоникидзе, 15), тел.8(347)283-51-84. Также работает травмпункт детской поликлиники № 5 (ул. Маршала Жукова, 18), тел.8(347)241-27-97. Режим работы: с 08.00 до 22.00 часов.После 22.00 жители северной части города могу обратиться в детскую больницу № 17 (ул. Свободы, 29), тел.8(347)263-56-00.А жители южной части - в травмпункт детской республиканской больницы (ул. Кувыкина, 98), тел.8(347)229-08-17, который работает в круглосуточном режиме.ЕСЛИ ПОНАДОБИЛАСЬ ПОЛИЦИЯ, СКОРАЯ ИЛИ ПОЖАРНЫЕ:В праздники все аварийные и экстренные службы будут работать в штатном режиме, уточняется в распоряжении, следует из указа Радия Хабирова.Единый телефон службы спасения – 112Пожарные – 010Полиция – 020Скорая помощь – 030Аварийная газовая служба – 040