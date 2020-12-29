«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Башкирии. Так, за последние сутки в республике зарегистрировано 167 новых случаев заболевания ковидом, а общее число инфицированных достигло 18562 человек. Из них 3005 человек переносят заболевание в легкой или бессимптомной форме, поэтому проходят лечение амбулаторно. Еще 878 госпитализированы; состояние 71 пациента врачи оценивают как тяжелое, они помещены в отделение реанимации, а еще 12 подключены к аппаратам ИВЛ.Продолжают регистрироваться и летальные исходы от осложнений ковида: с начала эпидемии жертвами вируса стали 135 жителей Башкирии. У всех были такие тяжелые сопутствующие заболевания – сахарный диабет, атеросклероз, гипертоническая и ишемическая болезнь, патологии дыхательной и сердечной систем.Впрочем, число выздоровевших также продолжает увеличиваться. Например, за последние 24 часа с полным выздоровлением выписались 43 пациента, а общее число вылечившихся достигло уже 14544 человек.ВЛАСТИ БАШКИРИИ ЗА ГОД ПОТРАТИЛИ ОКОЛО 12 МЛРД РУБЛЕЙ НА БОРЬБУ С КОВИДОМДля борьбы с ковидом власти Башкирии не только разработали ряд эффективных мер сдерживания и профилактики инфекции, но и потратили около 12 млрд рублей из республиканского бюджета. Об этом рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров у себя на странице в социальной сети. Сюда входит и строительство двух крупных инфекционных госпиталей в Зубово и Стерлитамаке, и закупка необходимого медоборудования, лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфекционных препаратов, а также стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам.- Понятно, что последствия пандемии ещё не преодолены. Их мы будем ощущать и в следующем году. Чтобы пройти этот период с минимальными потерями, сейчас нам важно заручиться поддержкой федерального центра, - подчеркнул Андрей Назаров.В РЕСПУБЛИКУ ПОСТУПИЛО ЕЩЕ 3100 ДОЗ АНТИКОВИДНОЙ ВАКЦИНЫВ минувшую субботу в Башкирию завезли четвертую партию антиковидной вакцины – еще 3100 доз. В настоящий момент продолжается вакцинация сотрудников «общественных» профессий – медиков, учителей, полицейских, соцработников, работников ЖКХ и волонтеров. В 2021 году планируется поступление в республику еще более миллиона доз вакцин не только Гам-КОВИД-Вак, но и о других производителей. При этом в Минздраве напомнили, что вакцинация проводится исключительно на добровольной основе, но при этом случаи отказов от прививки – единичные, в основном, связаны с медицинскими противопоказаниями.Также на днях глава регионального Минздрава Максим Забелин рассказал, что уже в следующем году планируется отмена возрастного ценза на вакцинацию. Напомним, сейчас прививка делается только людям в возрасте от 18 до 60 лет. Однако по итогам клинических испытаний было решено, что уже в 2021 году прививку смогут сделать и желающие в возрасте 60+. Что касается вакцинации детей, то в этой области клинические испытания все еще продолжаются.