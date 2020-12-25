«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. По последним оперативным данным республиканского Минздрава, за последние сутки коронавирус диагностирован еще у 163 человек. Общее число заболевших достигло 17904 человек. Большинство из них с легкой или бессимптомной формой болезни находятся на амбулаторном лечении – всего их 2840 человек. Еще 875 жителей республики госпитализировано. Состояние большинства пациентов врачи оценивают как удовлетворительное и средней тяжести.В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 13 человек.За прошедшие сутки от коронавируса по официальным данным скончался один пациент. Общее число жертв COVID-19 на сегодняшний день достигло 129 человек.В минздраве Башкирии сообщают, что за последние 24 часа с полным выздоровлением из больниц республики выписались 132 человека. Всего ковидом переболели и выздоровели 14060 жителей региона.Что касается внебольничной пневмонии, то за сутки в республике было выявлено 417 новых случаев заболевания. В то же время, с полным выздоровлением выписали 389 пациентов, переболевших внебольничной пневмонией.По данным министерства здравоохранения, за сутки специалисты провели 10564 исследования на коронавирус и обследовали 9872 человека.ПОЧЕМУ РАСТЕТ СМЕРТНОСТЬНакануне министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин созвал пресс-конференцию, где в режиме онлайн отчитался по итогам работы своего ведомства за год. Среди прочих журналисты задали ему вопрос о росте смертности населения, которую фиксирует Росстат. Забелин заявил, что смертность выросла по всей стране, а не только в Башкирии.- В основном прирост идет по всем классам заболеваний. Конечно, лидерами у нас являются болезни органов дыхания, а также эндокринной системы и болезни системы кровообращения. […] Если разбить по долям, то основные причины смертности как в ковидную, так и доковидную эпоху делятся на три направления: болезни системы кровообращения (до 40% от общего числа смертей), второе место у нас продолжают занимать болезни с различными новообразованиями (до 15%) и третье – болезни органов дыхания (до 8%), – пояснил министр.ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19На той же пресс-конференции министр здравоохранения Башкирии рассказал о ходе вакцинации медиков от ковида. По его словам, случаев, когда врачи или младший медицинский персонал отказываются прививаться отечественными вакцинами – единичны.- Вся вакцинация у нас осуществляется только на добровольном характере. Отказом для проведения вакцины являются только медицинские противопоказания и нежелание самого вакцинируемого проводить вакцинацию, – заявил Максим Забелин.Забелин также отметил, что при наличии в республике вакцины в достаточном количестве, он тоже привьется от COVID-19, чтобы «иметь полноценную защиту». По словам министра, в республику поступило уже 4,5 тысячи доз вакцины. «В ближайшее время ожидаем еще несколько тысяч». В 2021 году, сказал Забелин, в регион поступил более миллиона прививок. На данный момент вакцинацию проходят медики, сотрудники правоохранительных органов и социальные работники.