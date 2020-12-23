Иногда муж 58-летней жительницы Салавата Ирины Котовой в шутку кличет свою жену ведьмой. Или башкирской Бабой-Ягой, или колдуньей. Дело в том, что Ирина умеет общаться с птицами, разговаривает с ними и понимает, что они ей говорят в ответ – и дело тут совсем не в волшебстве. Ирина – настоящий птичий Айболит, которая организовала у себя дома настоящий госпиталь для пернатых и выхаживает там раненых и больных птиц, спасая их от верной гибели.«С ДЕТСТВА НЕ МОГЛА ПРОЙТИ МИМО БРОШЕННОГО КОТЕНКА»- Сколько себя помню, никогда не могла пройти мимо брошенного котенка или щенка – всех тащила к себе домой. Мы тогда жили в частном доме, в семье было четверо детей. Мама ругалась – мол, кормить и ухаживать будешь сама, но никого не выкидывала обратно, так все и приживались. Когда мне было три года, папа принес с рыбалки подстреленную чайку – крыло у нее волочилось по земле. Мы ее выходили, и брат до самой глубокой осени носил ее на старицу, где птица ловила рыбу и кормилась. Даже когда чайка выздоровела, то улетать от нас уже не захотела – и мы отнесли ее в школу в живой уголок, где о ней заботились юннаты, - вспоминает Ирина. – А моей первой птицей, которую я принесла домой, был грач, хотя на тот момент я была уверена, что это ворон. У него было подбито крыло, и я его бинтовала, мазала зеленкой. Потом папа построил для него вольер в сарае, где мой Карлуша прожил с нами несколько лет.Уже во взрослой жизни любовь Ирины к птицам не прошла – да и соседи знали об увлечении женщины, а потому тащили к ней всех воронят, выпавших из гнезда, голубей, которых потрепали кошки, сбитых машинами галок – для всех находился приют и плошка зерна.- В клетках я птиц никогда не держу – они начинают биться об прутья, перо ломается. Большинство живет у меня на балконе, который я выстлала картоном. В клетках птицы только ночуют, а днем я выпускаю их полетать по квартире, - рассказывает Ирина.Тут стоит уточнить – Ирина не орнитолог, не ветеринар, а … заслуженный хореограф на пенсии. За плечами у женщины долгие годы преподавания детям эстрадных и бальных танцев. Но вот Ирина вышла на пенсию, собственные дети выросли и разъехались по другим городам, а вот любовь и желание помочь пернатым, попавшим в беду, остались.ПЕРЕОБОРУДОВАЛА БАЛКОН В ПТИЧИЙ ВОЛЬЕРСейчас в доме у женщины целый зоопарк – на балконе живет сова-неясыть, которая пару лет назад попала под машину и разбила голову, сокол-пустельга без одного крыла, дрозд-рябинник, которого Ирина нашла полумертвого и со сломанным крылом, выходила и выкормила, а также трое голубей.- Две голубки белые, свадебные – одна попала под колеса машины, вторая отморозила лапки, а есть еще сизый голубь, который буквально свалился ниоткуда мне под ноги – весь истерзанный вороньем. Также с нами живут питбуль, которого я подобрала на улице, кошка-сфинкс с онкологией, которую хозяева отправили умирать, и еще одна кошка, которая, конечно, тоже осталась без дома, - улыбается Ирина. – А в саду у меня есть теплица, и сейчас там живут две грачихи, две галки, голубь, которого я летом нашла в подвале – ему крысы объели крыло, и ястреб в вольере. Вот такой вот «птичий рай».«ОДНАЖДЫ НАШЛА ЗА ГАРАЖОМ ДЕСЯТОК ВОРОНЯТ»Особенно много хлопот возникает с воронами и грачами. Их приходится держать только на даче, поскольку в домашних условиях круглые сутки слышать птичий гомон просто невозможно. Например, летом птицы просыпаются около 4 часов утра и сразу начинают громко каркать – просить еду и выяснять отношения.- Каждый год у меня набирается целая куча подкидышей – слабых птенцов, которых сородичи просто выкидывают из гнезда. Помню, как-то летом был сильный ливень, ураган. Я возвращалась с работы, вижу – дети во дворе над воронятами издеваются. Заглянула за гараж и ахнула – да их там целый десяток! И не бросишь же на произвол судьбы, много собак и кошек бегают – махом задерут. В общем, собрала я их всех и принесла сначала на балкон, а как окрепли, отвезла воронят на дачу. Когда они подросли, то все, конечно, разлетелись. Но и меня не забывают – иногда залетают в гости на угощение. Я с ними разговариваю, а муж пальцем у виска крутит – ну точно умом тронулась, с птицами беседует. Но это все в шутку, спасибо моему мужу, что меня понимает и поддерживает, - признается женщина.Вообще с воронами сложно – самцы часто дерутся между собой, делят еду, самок и территорию. Важно проследить, чтобы они просто не убили друг друга, ведь такой печальный опыт у Ирины уже имеется – два ворона не поделили самку и в драке проломили друг другу клювами головы, да так и умерли.«Я, КАК В СПЕЦНАЗЕ, ОПЕРИРУЮ ПТИЦ САМА»Удивительно, но, не имея никакого ветеринарного образования, не только лечение, но и даже оперирует своих пернатых пациентов Ирина Котова сама.- Часто попадаются птицы с открытыми переломами крыльев – приходится не только им самой делать уколы и перевязки, но и оперировать. А как иначе? Ампутация крыла делается только в Уфе и стоит 5 тысяч рублей, еще столько же – реабилитация. Поэтому я, как в спецназе, научилась делать операции сама, – говорит Ирина. – Помню свою первую операцию: это была грачиха с подбитым крылом, которое уже держалось на одном сухожилии. Птица сильно мучилась, поэтому, проштудировав интернет, я решилась. Сделала укол новокаина, быстро отрезала крыло ножницами, а муж «запаял» срез зажигалкой, чтобы не открылось кровотечение. Потом я обильно обработала рану хлоргексидином и перебинтовала. Галка выжила, да и после, когда я уже прооперировала много птиц, от потери крови умерла только одна.Отдельным пунктом стоит питание – для каждых обитателей птичьего дома оно свое. Хлебом тут не обойдешься, да и вреден он птицам, поскольку плохо переваривается из-за дрожжей в составе. Голубей Ирина кормит нежареными семечками, зерном и перловкой, покупает витаминные комплексы и комбикорм. Маленьким грачам полагается вареная перловка и гречка на мясном бульоне с кусочками мяса, а дрозд-рябинник не прочь полакомиться насекомыми. Для него Ирина покупает мраморных тараканов.- Хищникам требуется мясо, поэтому я оптом закупаю в Уфе суточных мороженых цыплят. В целом на корм для моих птиц требуется около 30 тысяч рублей – это примерно вся моя пенсия плюс пенсия моего мужа, так что живем только на его зарплату. Муж ругается, а что поделать? Ну не оставлю же я моих птиц и животных умирать на улице? – сетует Ирина Котова. – Недавно мы с мужем переболели ковидом, так даже с температурой и в полуобморочном состоянии вставали и кормили наших питомцев, ведь кроме нас позаботиться о них некому.«МУЖ СПАСАЛ ЛЕБЕДЯ, РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ»А однажды супругу Ирины даже пришлось собственной жизнью ради любимой жены – а точнее, ради молодого лебедя, который вмерз в лед и не мог выбраться. Спасатели почему-то отказались приезжать, мотивировав, что лебеди – птицы сильные, обязательно выберутся из ледяной западни сами. Но этот лебедь просидел на льду несколько дней, охрип и окончательно обессилел. Конечно, Ирина не смогла пройти мимо.- Муж в гидрокостюме едва добрел до лебедя, едва сам не ушел под воду из-за илистого дна, но все-таки вытащил его на берег. К сожалению, было слишком поздно, и истощенная птица умерла через час на наших руках. В душе я понимаю, что это – естественный отбор, но лебедя того до сих пор вспоминаю со слезами на глазах, - вздыхает женщина.Сейчас Ирина сетует только на одно – бездомышей, нуждающихся в приюте и помощи, с каждым днем становится все больше, но прокормить их на крохотную пенсию в 10 тысяч рублей у женщины никак не получается. Птицам требуется и зерно, и крупы, а хищникам – обязательно мясо. В копеечку влетает и лечение – антибиотики, противовирусные, мази, ведь часто птицы попадают к Ирине совершенно больные.Если вы тоже хотите помочь Ирине в ее нелегком или благородном деле, то можете помочь посильной суммой на карту, привязанной к номеру 8(917)426-57-39. Если вы хотите помочь запасами круп или мяса – также можете связаться с Ириной Котовой по указанному номеру телефона.