«Пашем за копейки, чтобы такой смертью умереть!»: в Стерлитамаке на остановке расправились с кондуктором

Подозреваемый в убийстве задержан, с ним проводятся следственные действия

22 декабря Стерлитамак шокировала новость – на остановке «ТРЦ «Арбат» около пяти часов утра была убита кондуктор. На женщину с ножом напал неизвестный и зарезал ее, пытаясь ограбить. Свидетели вызвали скорую помощь, но приехавшие на место медики лишь констатировали смерть – несчастная потеряла слишком много крови. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. Информацию подтвердили и в следственном комитете.

- В настоящее время следователем СКР совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, - прокомментировал старший помощник руководителя СУ СК РФ по РБ Евгений Каневский.

Как стало известно «КП-Уфа», 53-летняя Вахитова Ф. в 4:40 стояла на остановке и ждала «дежурку» - именно в это время кондукторы приступают к работе.

- Самое обидное – пашем там за копейки, в холод, жару, некоторые без выходных, чтобы вот такой страшной смертью умереть, - говорит «КП-Уфа» Виолетта К., бывшая коллега убитой, которая четыре дня назад уволилась. – А ведь я там полгода стояла на этой остановке, на дежурке, вот я только в пятницу забрала документы. Могла бы быть там и я. Меня трясет всю. Меня муж ругал, мол, это не работа, уходи. Я и ушла.

В МВД республики сообщили, что подозреваемым оказался 22-летний местный житель. Молодой человек был разыскан сотрудниками уголовного розыска.

- Он был ранее судим за причинение тяжких телесных повреждений, доставили его в отдел. Сейчас мужчина передан следователям СУ СК РФ по РБ. Обстоятельства преступления устанавливаются, - сообщили в пресс-службе МВД.

Также известно, что в полицию позвонила местная жительница и сообщила, что ее родственник ударил на остановке человека ножом. Так и вышли на злоумышленника. Расследование продолжается.