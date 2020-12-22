Коронавирус в Башкирии на 22 декабря 2020 года: новый ковид-госпиталь в Стерлитамаке начал принимать первых пациентов

Ежедневный прирост числа заболевших ковидом в Башкирии по-прежнему остается очень высоким Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. Так, по последним оперативным данным республиканского Минздрава, несмотря на принятые меры, ежедневный прирост заболевших по-прежнему остается высоким – только за последние 24 часа коронавирус диагностирован еще у 159 жителей республики, а общее число заболевших достигло уже 17419 человек. Большинство из них с легкой или бессимптомной формой болезни находятся на амбулаторном лечении, еще 832 госпитализировано. Состояние большинства пациентов врачи оценивают как удовлетворительное и средней тяжести, однако 68 человек находятся в тяжелом состоянии – поэтому они переведены в палаты реанимации и интенсивной терапии, еще 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Что касается новых летальных случаев от осложнений коронавируса, то за последние 24 часа их количество увеличилось на 3 человека, а общее число жертв опасного вируса достигло уже 125 жителей Башкирии. Отметим, что, в основном, смертельные осложнения коронавируса регистрируются у пожилых людей с такими сопутствующими заболеваниями как сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь и атеросклероз.

Также в Минздраве Башкирии отметили, что за прошедшую неделю с полным выздоровлением выписались 650 жителей республики, а общее число вылечившихся с начала эпидемии составляет уже 79 процентов.

- В настоящий момент в республике развернуто 6405 инфекционных коек, уровень загруженности коечного фонда составляет 74 процента, - добавил глава ведомства Максим Забелин.

ЗАПАС ЛЕКАРСТВ И СИЗОВ В БАШКИРИИ СОЗДАН НА ПОЛГОДА

В свою очередь, Радий Хабиров на оперативном совещании поручил министру здравоохранения запастись лекарствами и СИЗами на ближайшие несколько недель, чтобы во время праздников не было их дефицита.

- Мы же не знаем, как пойдет сейчас ситуация, чтобы, если вдруг поток пациентов пойдет, соответственно, придется их лечить, и чтоб у вас были лекарства, - заявил глава Башкирии.

Максим Забелин заверил, что во всех больницах запас необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты создан на полгода, поэтому на январь этого запаса уж точно хватит.

В СТЕРЛИТАМАКЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ КОВИД-ГОСПИТАЛЬ

В минувшую субботу в Стерлитамаке состоялось торжественное открытие клинико-диагностического инфекционного центра, а уже в понедельник, 21 декабря, новый ковид-госпиталь начал принимать своих первых пациентов. В торжественном открытии госпиталя лично принял участие глава Башкирии Радий Хабиров, который выразил большую надежду на то, что клиника позволит разгрузить другие профильные больницы в республике, ведь остальные болезни, кроме ковида, никуда не исчезли.

- По нашему башкирскому проекту в Челябинске построили такой же медицинский центр. Планируют возводить ещё один – в Ульяновской области. Такие «цветки курая» скоро распустятся во многих уголках России, - позже поделился впечатлениями Хабиров в социальных сетях.

Напомним, что строительство второго в республике ковид-госпиталя длилось менее чем три месяца. Здания больницы собраны в «цветок курая» по модульной каркасной технологии, а срок их службы составляет более 50 лет.

Новый инфекционный госпиталь рассчитан на 74 боксированные палаты, включая 60 боксов круглосуточного пребывания (60 взрослых и 20 детских) и 14 реанимационных блоков. Также в нем предусмотрена возможность дополнительного размещения до 260 коек, а при режиме ЧС в госпитале возможно расположить до 350 коек со подключением кислорода. Для отделений реанимации дополнительно закуплены 36 аппаратов искусственной вентиляции легких и современные кислородные концентраторы.

Особенностью нового ковид-госпиталя является то, что в нем оборудовано хирургическое операционное отделение, родильное отделение, отделение травматологии, а также бактериологическая лаборатория, оснащенная современным оборудованием. При этом в лаборатория рассчитана не только на исследования COVID-19, но и на диагностику других инфекционных заболеваний. Благодаря мощному оснащению лаборатории, все исследования выполняются в течение суток, и даже определение чувствительности к антибиотикам занимает не более 48 часов.