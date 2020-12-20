«Под минус 40»: минувшая ночь в Башкирии выдалась рекордно холодной

В селе Верхний Авзян Белорецкого района температура опустилась до -39. Фото: соцсети

Минувшая ночь в Башкирии выдалась действительно холодной. На севере республики отметки уличных термометров опустились до – 40 градусов. Жители республики делятся в социальных сетях фотографиями уличных термометров, отметки которых упали гораздо ниже -30.

В деревне Азикеево термометры показывали -37 градусов. Фото: соцсети

Так, житель села Уткалево рассказал, что сначала термометр показал -35, а ближе к утру уже и -39 градусов. Мужчина отмечает, что давно не припоминает таких морозов в декабре. Лишь только в феврале 2019 синоптики сообщали, что температура воздуха опускалась до -41.

В Бакалинском районе ночью подморозило до -33. Фото: соцсети

Впрочем, холодно и морозно было и в других районах, городах и селах Башкирии. В Учалах ночью было -38 градусов, в Бутаево -39, в Тирляне -37, а в Шигаево и Серменево термометры ночью показывали -38 градусов.

А на трассе под Белорецком подморозило до -37. Фото: соцсети

В Новобельском температура воздуха, по уверению местных жителей, опускалась до -40, а вот житель деревни Махмутово Ильшат Фаткуллин и вовсе заявил, что ночью градусник показывал -46 градусов.

В деревне Бутаево Белорецкого района температура воздуха ночью опустилась до -39. Фото: соцсети

Морозно ночью было и в Верхних Кигах – там термометры показывали -34, и в Месягутово: -32 градуса, и в Илишевском районе, где к утру подморозило до -34. Местные жители жалуются, что многие с утра не смогли завести замерзшие машины.

В Кушнаренково также подморозило почти до -40. Фото: соцсети

В Иглино ночью градусники показали -28. В Уфе средняя температура воздуха ночью составила -26 градусов, а в районе уфимского аэропорта, как пишут местные жители, и вовсе подморозило до -30.

В Уфе средняя температура воздуха ночью составила -26, за городом похолодало до -30. Фото: соцсети

В ночь на 21 декабря, как сообщают синоптики, также будет ощутимо прохладно: средняя температура воздуха в республике опустится до -25 градусов. Спасатели предупреждают, что на дорогах возможна гололедица, и попросили жителей республики без необходимости не планировать дальние поездки и быть аккуратнее на трассах.