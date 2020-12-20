Коронавирус в Башкирии на 20 декабря 2020 года: больше 17 тысяч заболевших и три новые жертвы

Общее число жертв инфекции в Башкирии достигло 120 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. За минувшие сутки в республике зарегистрировано 157 новых случаев заболевания. Общее число зараженных превысило 17 тысяч - 17101 человек.

В стационарах республики получают лечение 815 человек, 54 из них находятся в реанимации, причем 14 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 2483 человека лечатся амбулаторно.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано еще три смерти от Covid-19. Общее число жертв инфекции в Башкирии достигло 120 человек.

В Минздраве республики раскрыли информацию о погибших за последние трое суток. Коронавирус унес жизни четырех женщин и пяти мужчин. Старшей из них было 86 лет - это жительница Уфы, страдавшая от хронического обструктивного бронхита и гипертонической болезни. Самой молодой из жертв было 48 лет. Жительница Чишминского района имела сопутствующие недуги: респираторный дистрес и венозное полнокровие внутренних органов.

Три последние жертвы инфекции - мужчины из Уфы 1943, 1944 и 1945 годов рождения. Старший из них страдал от ишемической болезни сердца (ИБС), гипертонии и сахарного диабета, у среднего были диагностированы ДВС-синдром, гипоксические язвы желудка и полиорганная недостаточность, а у младшего - гипертония и ИБС.

За прошедший день было выписано 150 человек. Всего переболели коронавирусом 13683 человека.

По-прежнему велико количество случаев внебольничной пневмонии. За сутки прирост составил 415 человек, было выписано 420.