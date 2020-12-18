«Садовое кольцо» начинает выдавать ключи дольщикам проблемного ЖК «Белая река»

Новость о завершении строительства дольщики восприняли с оптимизмом

Совсем скоро дольщики первых двух секций ЖК «Белая река» в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон начнут получать ключи от собственных квартир. Этого момента будущие жильцы проблемного дома ждали два с половиной года – секции А и Б обещали сдать во втором квартале 2017 года. Однако сроки строительства затянулись из-за финансовых проблем у застройщика, которым до сих пор является ГК «Госстрой» депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова. В итоге, обязательства по завершению строительства всех проблемных объектов «Госстроя» взяла на себя ГК «Садовое кольцо». Благодаря этому к концу 2020 года в Уфе станет на 800 обманутых дольщиков меньше.

ДОЛГОЖДАННЫЕ КЛЮЧИ

Строители ГК «Садовое кольцо» пришли на объекты «Госстроя» весной этого года. Проблемные дома в тот момент находились в разной степени готовности, но благодаря интенсивной работе в кратчайшие сроки удалось завершить секции А и Б жилого комплекса «Белая река». На сегодняшний день к получению долгожданных ключей от квартир готовятся 518 человек.

В ноябре 2014 года сотни жителей Уфы стали участниками долевого строительства нескольких жилых комплексов в разных районах города. Раньше остальных справить новоселье должны были дольщики секций А и Б ЖК «Белая река». Вопреки планам, в определенный момент стройка была заморожена. К июлю 2019 года степень готовности первых двух секций составляла 70%. И лишь в середине марта 2020 года, когда обязательства по завершению строительства взяла на себя ГК «Садовое кольцо», работы были возобновлены.

По данным компании, общий объем инвестиций в завершение строительства всех четырех секций жилого комплекса «Белая река» (А, Б, В и Г) составит 560 млн рублей. Эти деньги ГК «Садовое кольцо» привлекает из собственных ресурсов. Как и в случае с другими жилыми комплексами, застройщиком которых является ГК «Госстрой».

СОЛИДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

До того, как на объекты ГК «Госстрой» нашелся инвестор в лице подмосковной ГК «Садовое кольцо», целый ряд жилых комплексов в разных районах Уфы считались долгостроями, а участники долевого строительства – обманутыми дольщиками. Речь идет об уже упомянутом жилом комплексе «Белая река», а также о ЖК «Дом на Ленина», ЖК «Эрмитаж. Горсовет» и ЖК «Московский». Чтобы завершить строительство проблемных домов требуется сумма в 3,4 млрд рублей.

Многоэтажка в Кузнецовском затоне совсем скоро примет новоселов

Соглашение об инвестировании этой суммы было подписано между ГК «Госстрой» и «Садовым кольцом» при непосредственном участии и под контролем правительства Башкирии весной 2020 года. По его условиям, подмосковная компания выступит в роли инвестора и гаранта соблюдения качества при реализации проекта, а «Госстрой» сохранит статус застройщика.

Как отметили в ГК «Садовое кольцо», после длительных переговоров был выбран вариант, который, в конечном итоге, устроил все стороны. Если упростить, то в обмен на завершение строительства домов обманутых дольщиков, девелопер получает право на определенные преференции. В данном случае власти предоставят «Садовому кольцу» в аренду земельные участки под строительство новых жилых комплексов без проведения торгов. За счет продажи жилья в новых домах инвестор и компенсирует свои затраты. Пока компенсационные участки компания не получила – идут процессы согласования.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО

Но, вернемся к тому, как достраивались секции А и Б в ЖК «Белая река». Ранее дольщики предъявляли серьезные претензии застройщику по качеству работ. Например, прежде чем кирпичную кладку закрыли фасадными материалами, она «зазеленела». Немало сил и средств потратили рабочие ГК «Садовое кольцо», чтобы устранить эти нарушения, доставшиеся «по наследству» от «Госстроя».

После длительного перерыва в марте 2020 года строители возобновили фасадные работы на обеих секциях, а в секции Б начали монтаж лифтов. Инженерным работам на объектах предшествовали тендерные процедуры по закупке электромонтажного оборудования, которые завершились в июне. Тогда же начался монтаж электрооборудования.

В конце июня в домах начался монтаж системы отопления, которая пройдет первую проверку уже этой зимой. В ГК «Садовое кольцо» не сомневаются в ее надежности, поскольку контроль за качеством работ по установке проводился непрерывно.

В середине июля в обеих секциях жилого комплекса начался монтаж системы водоснабжения. К началу работ цокольный этаж уже был готов, поэтому рабочие сосредоточились на инженерных работах и монтаже коммуникаций.

В конце июля 2020 года строители начали обустраивать входные группы, а в начале августа завершили монтаж стояков отопления и первой зоны водопровода. В середине августа началась работа по устройству наружной канализации.

В середине августа рабочие приступили к чистовой отделке. В первую очередь началась заливка полов. Как отметили в ГК «Садовое кольцо», в конце последнего летнего месяца началась подготовка к благоустройству территории. Первый этап уже выполнен, а полностью работы будут завершены в теплое время года, во II квартале 2021 года.

Богатым на события стал сентябрь 2020 года. В секциях А и Б ЖК «Белая река» рабочие установили батареи в квартирах, проложили наружный кабель и наружную канализацию. Примерно в это же время начались первые испытания установленных чуть ранее лифтов.

В октябре рабочие завершили работы по устройству наружной канализации и прокладке наружного кабеля и подготовили систему отопления к запуску. В 20-х числах в квартирах и подъездах стало тепло.

- На протяжении нескольких месяцев активно велась работа по чистовой отделке квартир, включающая в себя заливку пола, монтаж напольного покрытия, штукатурку и окраску стен, - отметили в ГК «Садовое кольцо».

ЗАВЕРШАЮЩАЯ СТАДИЯ

В начале ноября строители установили счетчики и светильники в секции А и начали наладку инженерного оборудования. Тогда же началась подготовка к сдаче объекта стройнадзору. В свою очередь, в секции Б к тому времени завершился монтаж систем электро- и водоснабжения, а также благоустройство территории. В частности, во дворе положили первый слой асфальта.

Благоустройство дворовой территории будет полностью завершено в теплое время года

Первое извещение об окончании строительства ГК «Садовое кольцо» подали 12 ноября – началась подготовка к сдаче секции А ЖК «Белая река». Параллельно в секции Б строители также вышли на финишную прямую – завершался монтаж систем электро- и водоснабжения, и чистовая отделка квартир. А в начале декабря во дворе появилось наружное освещение.

На сегодняшний день секция А введена в эксплуатацию. Скоро это произойдет и с секцией Б. Начинается процесс передачи ключей дольщикам. Как он будет происходить?

Как пояснили в ГК «Садовое кольцо», передача ключей собственникам квартир происходит в течение двух-трех месяцев.

- Дольщики записываются на встречу, в ходе которой проводится осмотр квартиры, и по его итогам подписывается акт приемки. Встречи происходят в порядке живой очереди. Если у дольщика возникают замечания, он обращается с заявлением об их устранения, после чего возвращается для подписания акта приемки и получения ключей спустя какое-то время, - пояснили представители компании.

Есть у дольщиков и другой вариант – принять жилье без осмотра и подписать акт. И это никак не нарушит их права, ведь есть гарантийный срок на объект долевого строительства, который составляет пять лет. Если у собственника возникнут претензии к строителям, то он может предъявить их застройщику и тот обязательно их устранит. В данном случае, гарантии по качеству работ и устранению недочетов ложатся на плечи ГК «Садовое кольцо».

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ

Нам удалось поговорить с одним из будущих новоселов ЖК «Белая река». Роман из Уфы вложил деньги в долевое строительство в 2018 году и рассчитывал, что скоро сможет заселиться в свою однокомнатную квартиру в секции А. Поначалу строительство шло ударными темпами и ничто не предвещало его заморозки. Но настало время получения жилья, указанное в договоре, а вместо комфортабельного жилого комплекса в живописном месте рядом с берегом реки Белая стояли лишь «голые» кирпичные коробки. Ни коммуникаций, ни благоустроенного двора, ничего.

- Сказать, что был разочарован – ничего не сказать, – признается Роман. – На первоначальный взнос по ипотеке деньги собирал сам, работал чуть ли не по семь дней в неделю. Сам я занимаюсь оптовой продажей автозапчастей, все время в разъездах. И так получилось, что мимо своего будущего дома постоянно проезжал. Сначала радовало глаз, что он так быстро вырастает. А потом все резко остановилось.

Роман ждал переезда почти полтора года

По словам Романа, купить квартиру в этом месте он давно мечтал. Как-никак активно развивающийся и чистый район. Цель поставил себе вполне конкретную – приобрести жилье в новом доме и потом уже обзавестись семьей. Но из-за финансовых проблем застройщика планы постоянно приходилось откладывать.

- Осознание того, что ты обманутый дольщик… знаете, никому не пожелаешь такого, - делится Роман.

Когда стало известно, что «Белую реку» будет достраивать «Садовое кольцо», Роман вздохнул с облегчением. Еще бы, почти два года ожидания без подвижек и полное отсутствие определенности кого хочешь из колеи выбьет.

- Летом этого года на площадке снова строители появились. Я, поначалу, отреагировал на это с осторожностью. Столько разговоров и обещаний было за эти годы. А недавно узнал, что скоро ключи от квартиры получать буду. Сначала не поверил, конечно. Но потом осознание пришло, что еще чуть-чуть и новоселье справлять буду. Выплачивать ипотеку за воздух неприятно, все-таки, - говорит Роман.

Еще одна дольщица «Госстроя» по имени Оксана готовится получить ключи от собственной квартиры в секции А ЖК «Белая Река». В беседе с «Комсомолкой» она поделилась воспоминаниями о том, почему решилась вложиться в долевое строительство и как восприняла новость о его завершении.

По ее словам, вложиться в долевое строительство она решила уже на том этапе, когда дом был почти готов. Во всяком случае, так ее заверяли менеджеры по продажам ГК «Госстрой».

Девушка очень довольна тем, что строители ГК «Садовое кольцо» уложились в график и исполнили свои обязательства.

При покупке квартиры Оксане повезло чуть больше, чем многим другим обманутым дольщикам. Она не оформляла ипотеку, а купила жилье в рассрочку.

- Я снимаю жилье без ипотеки – «Госстрой» мне тогда одобрил рассрочку. Я понабрала займов у родных и друзей, у всех, кого можно. За полгода рассчиталась полностью, но за съемную квартиру плачу до сих пор. А кто-то, а таких большинство, кто платит и за съемное жилье, и за ипотеку. Ладо у меня в самом начале немного денег было накоплено, да и полтора года – срок не такой уж большой, - подытожила Оксана.

Секция А ЖК «Белая река» расположена по адресу: улица Бородинская, 9.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

Стоит отметить, что сдачей первых двух секций ЖК «Белая река» ГК «Садовое кольцо» не ограничится. По соглашению с «Госстроем» компания взяла на себя обязательства по завершению строительства ЖК «Дом на Ленина», ЖК «Эрмитаж. Горсовет» и ЖК «Московский». Всего к концу 2020 года будут готовы к передаче дольщикам 800 квартир в проблемных домах.

Этот процесс стартовал еще летом – первыми свои квартиры получили жильцы второй секции «Эрмитаж. Горсовет». Тогда новоселье смогли справить 56 человек.

На сегодняшний день компания подает документы на ввод в эксплуатацию секции 3 ЖК «Эрмитаж. Горсовет». После новогодних праздников долгожданные ключи получат собственники еще 269 квартир в этом доме.