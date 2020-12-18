Коронавирус в Башкирии на 18 декабря 2020 года: врач рассказал, как часто ПЦР-тесты дают ложный результат

В 30 процентах случаев ПЦР-тест может быть ложноотрицательным Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. Так, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 156 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число заболевших уже достигло 16785 человек. Из них 2367 с легкой или бессимптомной формой заболевания находятся на амбулаторном лечении, а еще 840 человек госпитализированы. Из них в тяжелом состоянии находится 61 пациент, еще 15 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Также известно о трех новых жертвах коронавируса – у всех у них при жизни были тяжелые сопутствующие заболевания вроде сахарного диабета, гипертонической и ишемической болезни и атеросклероза. Всего с начала эпидемии от осложнений ковида скончались 114 жителей Башкирии. Что касается вылечившихся, то за последние 24 часа выздоровели 92 человека – всего этот показатель вырос до 13464 человек.

УФИМСКИЙ ВРАЧ РАССКАЗАЛ, КАК ЧАСТО ПЦР-ТЕСТ ДАЕТ ЛОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Уфимский врач ковид-госпиталя Глеб Глебов рассказал, стоит ли доверять ПЦР-тестам на коронавирус, и как часто встречаются ложноотрицательные результаты. Как утверждает доктор, такие случаи совсем не редкость, примерно в 30 процентах случаев мазок может дать неверный результат. При этом очень важно, соблюдается ли полностью процедура забора – мазок берется сухими стерильными зондами, разными для носа и глотки.

- Одним зондом глубоко из носа, характерное правило «до слез». Вторым с задней стенки глотки, не касаясь при этом языка! Брать мазок с внутренней поверхности щёк неправильно! – уточняет Глеб Глебов в соцсетях. - Мазок из носоглотки и мазок из ротоглотки помещают в одну пробирку для большей концентрации вируса! Затем пробирка должна быть помещена в термоконтейнер. Также врач отметил, что ПЦР-тест максимально информативен в течение первых пяти суток от начала первых симптомов. Что касается экспресс-тестов, которые выходят в массовую продажу, Глебов признался, что относится к ним настороженно – во-первых, они не дают стопроцентный результат, а во-вторых, сейчас на рынке много подделок, определить которые очень сложно.