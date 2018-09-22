Фото дня - Уфа

Владимир Спиваков поздравляет 15-летнюю испанку Марию Дуэньяс, занявшую первое место на II Межународном конкурсе скрипачей в Уфе.
Чулпан Хаматова увезла из Башкирии картину уфимской художницы Рушании Бадретдиновой
В Башкирском театре оперы и балета проходят съемки многосерийного сериала "И это все Роберт"
В Башкирском театре оперы и балета проходят съемки многосерийного сериала "И это все Роберт"
Мэр Уфы Ирек Ялалов на турнике
В Уфе прошел фестиваль «Молочная страна»
Уфа отметила день ВДВ
Башкирская столица принимала второй матч Volga Bowl 2017
Башкирская столица принимала второй матч Volga Bowl 2017
В Уфу прибыл крестный ход «Большая Россия»
В центре Уфы обосновался целый рой пчел
Кручу педали: В Уфе состоялся седьмой велопарад «I BIKE UFA»
Мне бы в небо: Под Уфой открылся фестиваль гражданской авиации
Уфимские выпускники простились со школой
В Уфе на празднике Ураза-байрам 200 человек накормили пловом
Наши люди!
В Уфе День города завершился праздничным салютом
Граффити портрет снайпера Натальи Ковшовой
Уфимские школьники отгуляли на «Весеннем балу выпускников»
Уфимские школьники отгуляли на «Весеннем балу выпускников»
Уфимские школьники отгуляли на «Весеннем балу выпускников»