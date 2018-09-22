Фотогалереи
Фото дня - Уфа

Владимир Спиваков поздравляет 15-летнюю испанку Марию Дуэньяс, занявшую первое место на II Межународном конкурсе скрипачей в Уфе.

Чулпан Хаматова увезла из Башкирии картину уфимской художницы Рушании Бадретдиновой.

Чулпан Хаматова увезла из Башкирии картину уфимской художницы Рушании Бадретдиновой

Cцена из оперы "Борис Годунов" , с участием солиста  Мариинского театра Аскара Абдразакова.

В Башкирском театре оперы и балета проходят съемки многосерийного сериала "И это все Роберт"

Cцена из оперы "Борис Годунов" , с участием солиста  Мариинского театра Аскара Абдразакова.

В Башкирском театре оперы и балета проходят съемки многосерийного сериала "И это все Роберт"

В День города глава уфимской администрации решил показать всем, как надо проводить праздники - на спортивных объектах и площадках.

Мэр Уфы Ирек Ялалов на турнике

В Уфе прошел фестиваль «Молочная страна»

Уфа отметила день ВДВ

Башкирская столица принимала второй матч Volga Bowl 2017

Башкирская столица принимала второй матч Volga Bowl 2017

В Уфу прибыл крестный ход «Большая Россия»

В центре Уфы обосновался целый рой пчел

Кручу педали: В Уфе состоялся седьмой велопарад «I BIKE UFA»

Мне бы в небо: Под Уфой открылся фестиваль гражданской авиации

Уфимские выпускники простились со школой

В Уфе на празднике Ураза-байрам 200 человек накормили пловом

Солист башкирской этно-группы «Аргымак» Артур Рамазанов начинает утро со свежего номера  «Комсомольской правды» Фото: Дмитрий НИКИФОРОВ.

Наши люди!

В Уфе День города завершился праздничным салютом

Граффити портрет снайпера Натальи Ковшовой

Уфимские школьники отгуляли на «Весеннем балу выпускников»

Уфимские школьники отгуляли на «Весеннем балу выпускников»

Уфимские школьники отгуляли на «Весеннем балу выпускников»
Новости 24
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На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
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В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера