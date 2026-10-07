Легенда советского телевидения вручила награду ведущему из Башкирии

Фото предоставлено Рустэмом Габбасовым

Ведущий из Башкирии Рустэм Габбасов получил специальный приз премии имени Эдуарда Сагалаева в номинации «Лучший ведущий». Награду за программу «Вечер с Рустэмом Габбасовым» на телеканале «Башкортостан 24» журналисту вручила легенда советского телевидения Анна Шатилова.

Третья церемония вручения премии прошла в Московском международном доме музыки. Премию учредили к 80-летию Эдуарда Сагалаева – советского и российского журналиста, медиаменеджера и одного из основателей современного российского телевидения.

На церемонии собрались более 200 гостей. Среди них были представители власти и госорганов, руководители медиахолдингов, директора региональных телеканалов и представители СМИ.

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