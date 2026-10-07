Уфимец загадочно погиб во время поездки на гидроцикле: его родные боятся, что виновник трагедии может избежать ответственности

Фото: Соцсети

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели жителя Уфы в происшествии с гидроциклами на озере. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

По словам родственников, мужчина погиб минувшим летом, а виновник аварии скрылся с места и сейчас находится за границей. Родные боятся, что он избежит ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его расследует Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Исполняющему обязанности руководителя управления Сергею Кондратьеву поручили представить доклад о ходе расследования.

Ранее подробности со слов семьи рассказал Telegram-канал Baza. По версии родных, мужчина катался по озеру Теплому с другом, и незадолго до гибели выложил в сеть видео этих заездов. Друг на полной скорости врезался в него, и тот получил тяжелейшие переломы и умер на месте. Приятель сам вызвал экстренные службы, но спрятал гидроциклы и убежал. Через три дня он пришел в Следственный комитет и теперь проходит по делу как свидетель.

Родным он объяснил побег советом адвоката. Еще он заявил, что виноват сам погибший: якобы пошел на обгон и резко перестроился. Семья считает, что эта версия не сходится: у гидроцикла друга повреждения справа, а у погибшего травмы слева.

Кроме того, родные утверждают, что приятель предлагал им деньги в качестве извинений, а его адвокат предложил представить погибшего пьяным. По данным друзей, сейчас мужчина находится в Грузии. Родные готовят иск, чтобы получить помощь для шестилетней дочери погибшего и его мамы.

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