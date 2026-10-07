Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

В Стерлитамаке суд признал виновной 35-летнюю ранее судимую женщину, которая обокрала работодателя. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

В Башкирии менеджера украла у работодателя семь миллионов рублей

В период с 1 июня 2016 по 14 марта 2025 года работала менеджером по продажам в компании, которая торгует товарами для домашних животных. Клиентам она говорила, что платить за продукцию нужно на ее личные счета и на счета мужа, а он о ее планах не знал. Деньги она обещала внести в кассу сама, но они в итоге туда так и не попадали. Ущерб компании в итоге превысил 7 миллионов рублей.

На женщину завели уголовное дело по статье «Мошенничество», она частично признала вину. Стерлитамакский городской суд назначил ей 5 лет 7 месяцев колонии общего режима.

– Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего. Приговор не вступил в законную силу, – сообщает пресс-служба судов.

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