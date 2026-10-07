Гаражи, деньги и катер: уфимский коммерсант кинул партнеров на 114 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА.

В Уфе суд вынес приговор 42-летнему коммерсанту, который похитил у партнеров по бизнесу более 114 миллионов рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

По данным надзорного ведомства, мужчина был соучредителем нескольких организаций. С мая 2017 по февраль 2021 года он руководил одной из компаний группы ЗАО «Финансово-строительная компания Архстройинвестиции». Он обманул руководство, злоупотребил его доверием и присвоил имущество головного предприятия: 72 гаражных бокса в Уфе, а также четвертую часть нежилого помещения и земельного участка. Все это стоило почти 85 миллионов рублей.

Кроме того, он заключил с двумя коммерческими фирмами договоры подряда на подготовительные работы на строительной площадке, хотя выполнять их не собирался, и забрал у них более 24 миллионов рублей. Еще он обманул знакомого предпринимателя и завладел его катером стоимостью почти 5 миллионов рублей.

Деньгами и имуществом мужчина распорядился по своему усмотрению. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На имущество стоимостью более 100 миллионов рублей наложили арест. Советский районный суд Уфы признал коммерсанта виновным. Инстанция с учетом позиции государственного обвинителя назначила 6 лет колонии общего режима.

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