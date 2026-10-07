Фото: ФСБ Башкирии

В Уфе 54-летнему мужчине объявили официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для государственной измены. Об этом рассказали в ФСБ Башкирии.

ФСБ задержала уфимца из-за намерения воевать за ВСУ

В позапрошлом году мужчина увидел в иностранной социальной сети видео с призывами присоединяться к действиям против России и перешел по ссылке на официальный сайт одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Позже он говорил, что хочет поехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне противника, и даже заполнил соответствующую анкету.

Силовики предупредили уфимца, что продолжать совершать поступки, которые угрожают государственной безопасности страны, недопустимо, и, если он продолжит, – его привлекут к уголовной ответственности по статье «Государственная измена».

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